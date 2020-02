Rīgas Starptautiskā kinofestivāla programmā izrādītā filma "Spoku pilsētas antoloģija" (Répertoire des villes disparues) kinoteātrī "Kino Bize" būs skatāma trīs īpašos seansos no 27. februāra, portālu "Delfi" informē kinoteātra pārstāvji.

Režisora Denī Kotē (Denis Côté) filma vēsta par Kanādas ziemu mazpilsētā un mājas, kurām komplektā ar veciem virtuves skapīšiem nāk iedzīvotāju silueti, kas vairs nav starp dzīvajiem.

Filmas notikumi risinās mazpilsētā Kvebekas nomalē ar 215 iedzīvotājiem, no kuriem daži cīnās par miestiņa izdzīvošanu, bet citi – vēlas izbēgt no vienmuļās provinces. Apkārtnē sāk notikt dīvainas parādības, līdz vietējie atskārš, ka mazpilsētā ienāk mirušie.

"Spoku pilsētas antoloģija", iedvesmojoties no literātes un fotogrāfes Lorensas Olivjē romāna, ir filma ar šausmu elementiem, kuras auditorija varētu tikt izbiedēta vairāk nekā paši varoņi. Tā atšķiras no klasiska spoku stāsta, tomēr savij ciešas saites ar neizprotamo, lēnām un neuzbāzīgi uzdzenot trīsas un bailes no tumšām istabām.

Uzņemta uz 16 mm kinolentes, kas pastiprina filmas rēgaino atmosfēru un rada savdabīgu, it kā ārpus reālā laika eksistējošu vidi, kurā dienas virknējas bezgalīgā plūdumā un paranormālas parādības nav nekas ārkārtējs. Kino kritiķis Džejs Veisbergs (The Variety) par Denī Kotē paveikto raksta: "[...] Viņa filma ir intīms, nemieru raisošs darbs ar eliptisku naratīvu: mistērijas tā arī paliek mistērijas, un vērtība slēpjas nevis atrastās atbildēs, bet gan procesā, caur kuru emocionāli tiek pētīta vieta, uz kuru ved visi uzdotie jautājumi".

Filma tiks izrādīta trīs seansos 27., 29. februārī un 1. martā kinoteātrī "Kino Bize" (Elizabetes ielā 37, Rīgā) franču valodā ar subtitriem latviešu valodā.