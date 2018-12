TV pirmizrādi piedzīvos Evas Johansones dokumentālā īsfilma 'Atgriešanās'

2019. gada 3. janvārī pulksten 21.15 LTV1 būs skatāma kultūras žurnālistes Evas Johansones dokumentālās īsfilmas "Atgriešanās" TV pirmizrāde. Stāsts dokumentē trīsdesmitgadnieces Imantas dzīvi no dzimšanas līdz kāzām. Dzimusi un augusi ASV, viņa rod sevī drosmi atgriezties vecvecāku dzimtenē, portālu "Delfi" informē filmas veidotāji.

Dokumentālā īsfilma ļauj ielūkoties personiska stāsta aizkulisēs – kā ir pārcelties uz dzīvi Latvijā, ja līdz šim esi dzīvojis ārzemēs? Savu atgriešanās stāstu vecvecāku dzimtenē, caur video un foto dokumentācijām, īsfilmā izstāsta pati Imanta. Viņa jau septiņus gadus dzīvo Rīgā, kur pēc skolotājas darba "Iespējamā misijā", šobrīd strādā augošā Latvijas jaunuzņēmumā un dzied mūzikas grupā "Imanta Dimanta un draugi".

Ar Latvijas Kultūras ministrijas un Amerikas latviešu apvienības (ALA) finansiālu un Pasaules Brīvo latviešu apvienības administratīvu atbalstu tapusī dokumentālā filma ir turpinājums 2017. gadā Latvijas Simtgades programmas ietvaros tapušajai filmai "Izmēģinājums", kas vēsta par trīs ASV dzimušu jauniešu dalību ALAs prakses programmā Latvijā.

"Ar šo otro filmu vēlējāmies parādīt, kā tas ir ne tikai izmēģināt padzīvot Latvijā pāris nedēļas vai mēnešus, bet pieņemt lēmumu par pastavīgu parcelšanos uz dzīvi Latvijā," skaidro Amerikas latviešu apvienības Kultūras nozares vadītāja un ALA prakses koordinatore Līga Ejupe. "Ar šo filmu vēlējāmies arī nodemonstrēt, ka saites starp ārzemēs dzīvojošiem latviešiem un Latviju ir dzīvas un ka tās katrs cenšamies veidot, kopt un nostiprināt savā veidā," piebilst Ejupe.

"Imanta ļauj citiem ieskatīties savā līdzšinējā dzīves ceļā. Filmas galveno varoni pirmo reizi satiku Malibu 2010. gadā. Atceros Imantas brīnumskaisto balsi, kad viņa dziedāja latviešu tautasdziesmu. Toreiz dziedājums aizkustināja līdz sirds dziļumiem, sajutu daļiņu no mājām. Aizdomājos, cik savādi, ka Imanta nekad nav dzīvojusi Latvijā, bet tieši viņa uzjundī manī ilgas pēc mājām. Tobrīd viņa bija beigusi studēt ASV, kur bija dzimusi, augusi un apguvusi visu latvisko. Imantas vecvecāki izbrauca no Latvijas, lai glābtos no kara šausmām, viņas vecāki uzauga un satikā ASV, bet Imanta atgriezusies vecvecāku dzimtenē un veido savu dzīvi Rīgā. Šogad viņa mija gredzenus ar Krišjāni, Vācijas latvieti, kurš arī pārcēlies uz vecvecāku dzimteni. Jaunieši atgriezušies vietā no kuras bēgļu gaitās, cerot reiz atgriezties, devās viņu vecvecāki. Abu dzimtu saplūšana Latvijas simtgadē noslēdz dzimtas loku. Tas notiek šogad, 2018. gadā, Latvijas simtgadē," stāsta filmas autore Eva Johansone.

Filmas autore – Eva Johansone, režisore – Ieva Stade, operatori – Jānis Kešāns un Jānis Indriks, skaņu režisors – Artis Dukaļskis, mūzika – "Imanta Dimanta un draugi". Video pēcapstrāde – Roberts Brežģis.