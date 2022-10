'Upurga' - seriāls par filmu. Bedrē tiks likta aktrise. Dzīva

Šī gada 3. oktobrī Latvijas pirmizrādi piedzīvoja jauna filma – Uģa Oltes debija spēlfilmas žanrā – mitoloģiskais trilleris dabā "Upurga". Filma tapa īpašās vietās savvaļā, paļaujoties un pakļaujoties dabas spēkiem. Režisors un scenārists Uģis Olte šo kinodarbu ir nosaucis par "jauna vīrieša iniciāciju vissenāko dabas spēku priekšā". Kā tapa filma, kādus pārbaudījumus nācās izturēt aktieriem un visai uzņemšanas komandai – īpašās seriāla epizodēs pēta stāstnieks Gustavs Terzens. Piedāvājam noskatīties seriāla piekto epizodi. Iepriekšējās sērijas par filmas tapšanu var noskatīties šeit.

Šajā epizodē laukuma reportieris Terzens meklē filmēšanas grupu Turaidas pusē – filmēšanas vieta, protams, ir slepena. Kad vietu izdevies atrast, atklājas, ka mežā izraktas bedres un vienā no tām tiks likta aktrise. Dzīva. Par to, cik svarīgi, lai viss ir "pa īstam", stāsta režisors Uģis Olte un atklāj, ka daudz domājis par to, vai pats darītu to, ko liek darīt aktieriem. Savukārt Inga Tropa saka, ka patiesībā viņa ir kautrīga, tomēr viņai patīk adrenalīns un sevis pārvarēšana, tāpēc savulaik pat gribējusi būt karsto karadarbības punktu žurnāliste, tomēr arī aktrises profesija ļauj atmaskot patiesību.

Jau ziņots, ka filmas "Upurga" galvenais varonis ir piedzīvojumu gids Andrejs. Viņš mežonīgas upes ielejā pazaudē savu māsu un viņas kolēģus – reklāmu filmēšanas grupu. Viņi nezina, ka šajā ielejā rudeņos uzplaukst dabas parādība, kam piemīt neprātīgs spēks.

Lomās – Igors Šelegovskis, Inga Tropa, Elvita Ragovska, Reinis Boters, Mortens Traaviks, Uģis Prauliņš u. c.