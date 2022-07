Uz 'Riga Plaza' jumta norisināsies ūdens piedzīvojumu filmu festivāls

4. augustā no pulksten 20.00 tirdzniecības centra "Riga Plaza" daudzstāvu autostāvlaukumā uz jumta zem klajas debess norisināsies ūdens piedzīvojumu filmu festivāls "International Ocean Film Tour (I.O.F.T.)", portālu "Delfi" informēja festivāla rīkotāji. Jau 8 gadus šis festivāls pārsteidz skatītājus visā pasaulē ar neticamiem, bet patiesiem stāstiem uz lielā ekrāna.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Starptautiskā kino festivāla programmā iekļautas īsfilmas par ūdens un zemūdens sportu, mūsu planētas zemūdens dzīvo pasauli, par tās iznīcības augsto risku un centieniem to nosargāt.

"Ūdens ir mūsu planētas asinis, bet okeāns - planētas pukstošā, zilā sirds. Okeāni klāj apmēram divas trešdaļas planētas virsmas, taču tie ir salīdzinoši maz pētīti. Mums ir labākas Marsa kartes nekā priekšstats par to, kas slēpjas okeāna dzelmē," teicis Seišelu salu prezidents Denijs Faure.

Pēc īslaicīga pārtraukuma pandēmijas laikā "International Ocean Film Tour" piedāvā jaunu okeāna tēmu piedzīvojumu filmu kolekciju. Šogad filmu varoņu vidū ir gan 13 gadus vecā meitene Šobe no Bangladešas, kura cer, ka mīlestība uz sērfošanu ļaus viņai pārvarēt vietējās sabiedrības aizspriedumus, gan Boriss Hermans no Hamburgas, kas vienatnē burā apkārt pasaulei, noturot pozīciju vienā no augstākajām vietām pasaulē grūtākajā burāšanas regatē "Vandée Globe", un citi varoņi no dažādām pasaules malām.

"I.O.F.T. Vol.8" filmu programma būs skatāma orģinālvalodā ar latviešu subtitriem, un tā ietver filmas "The Deep Med" (Francija, 2020), "Shobe Surfs" (Kanāda, 2021), "Into the Ice" (Dānija, 2022), "Storm Ride" (Vācija, 2021) un "Cold Water Therapy" (Austrālija, 2020). Pasākumu vadīs Horens Stalbe. Papildu informācija pieejama šeit.