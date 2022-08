Uzfilmēt un aizmirst. Kino operators un režisors Andrejs Verhoustinskis par filmu 'Trauslā atmiņa'

Filmas "Trauslā atmiņa" sākumā režisors sava vectēva garāžā atrod 10 vecas melnbaltās negatīva filmiņas, kuras ir bildējis Leonīds ar draugiem savā jaunībā. No vecuma tām ir sākusi brukt filmas emulsija, ieviešot attēlā savus neatgriezeniskus artefaktus, piešķirot tiem neatkārtojamu patinu, bet padarot tos dažbrīd nenolasāmus. Attēla maģiju vairāk veido mūsu fantāzija un iztēle. Metaforiski to var uztvert arī kā Leonīda šā brīža apziņas stāvokli. Tajā uzplaiksnī kādi tēli no pagātnes, bet daļa ir neatpazīstama un nenosakāma. Kaut arī filmas varonis, skatoties attēlus izsaucas – "cik brīnumains sabrukums!" -, tas ir attiecināms uz attēliem, ne uz Leonīda paša stāvokli. Tā gan viņam, gan ģimenei ir sāpīga un traģiska pieredze. Burlaka apjucis stāv un jautā: "Kas ar mani notiek?" Bet sieva, skatoties uz jaunības bildēm, nopūšas: "Kā es gribētu, lai tu būtu tāds kā bildēs!"

Fotogrāfijas ir vizuāli spēcīgas, tās talantīgi fiksē dažādus dzīves nogriežņus, uzburot savu tēlainu pasauli. Bet to autora dzīve vairs nav gaiša un pārliecības pilna. Cilvēks ir strādājis, viņa darbs ir redzams, bet pats viņš to vairs neatceras. Tomēr pat demences iespaidā Leonīdam vairāk zūd viņa ikdienas atmiņas, bet vizuālie tēli no jaunības ir dzīvi un pat filmēšanā izmantotie objektīvi ir atpazīstami, lai gan vieta no atmiņas pagaisusi. Jebkurā gadījumā vecās foto filmiņas nostrādā kā atmiņu glabātājas un jaunas pasaules atklājējas filmas autoram, kuras filmā ienes saldsērīgu nostalģijas devu ar savu melnbaltā foto šarmu. Mēs maināmies, bet filmu lentē fiksētais laiks paliek iemūžināts un atkal uzburams, pat ja fotogrāfiju autors to pats vairs neatceras.

Filmas veidotāja Igora Ivanko lietotā vizuālā stilistika ir vienkārša, fiksējoša, reālistiska un skaudra. Viņš neaizraujas ar poētiskiem meklējumiem, un tas viņa vizuālo pasauli diezgan būtiski atšķir no Leonīda Burlaka radītajiem tēliem. Pamatā dokumentālās filmas autors izmanto platleņķa optiku, lai kadrā ietilptu visi galvenie elementi un skatītājs spētu izsekot līdzi visam, kas notiek kadrā.