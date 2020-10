Varšavas kinofestivālā piektdien, 9. oktobrī, notiks Aukstā kara dokumentālā trillera "Lēciens" ("The Jump") pasaules pirmizrāde, portālu "Delfi" informēja filmas veidotāju pārstāve Latvijā Zane Dzene.

"Lēciens" ir režisores Giedres Žickītes dokumentālā filma par lietuviešu jūrnieka un pārbēdzēja Sima Kudirkas neticamo dzīves stāstu. Viņa izmisīgais lēciens uz brīvību izraisīja haotisku notikumu virkni, kas galu galā noveda pie viena no Aukstā kara lielākajiem politiskajiem jucekļiem.

Režisore Giedre Žickīte nesen ir producējusi arī Sandensas kinofestivāla hitu "Zeme ir zila kā apelsīns" ("The Earth Is Blue As An Orange", režisore Irina Tsilika) un kopā ar Maiti Alberdi režisējusi EFA nominēto īsfilmu "Es neesmu no šejienes" ("I'm Not From Here"). Filmas producenti ir pati režisore, Uldis Cekulis no VFS Films un Katrīna Simeona (Faites un vœu, Francija), sadarbojoties ar Danielu Čalfenu (Naked Edge Films, ASV).

No Latvijas puses filmas izveidi atbalsta Nacionālais kino centrs, un filmas komandā piedalījās operators Valdis Celmiņš, skaņu operators Arvīds Ceļmalis, kameras asistents Miks Ramāns, krāsu korekciju un masteringu veica Krišs Roziņš.

"Lēciena" pasaules pirmizrāde notiks Varšavas kino festivāla dokumentālo filmu konkursā šo piektdien, 9. oktobrī. Festivāla direktors Stefans Laudins, kurš jau gadu iepriekš šo filmu bija noskatījis, savu izvēli pamato šādi: "Mūsdienīgs un aizraujošs kino piedzīvojums, kas neatstās vienaldzīgu nevienu skatītāju. "Skatoties "Lēcienu", es iesaucos – kāds stāsts! Kāds varonis!"

Pēc dalības Varšavas kino festivālā filma piedalīsies Romas kino festivāla konkursa programmā, kā arī Jihlavas un Lībekas kinofestivālos. Kopumā oktobrī un novembrī filmai paredzētas pirmizrādes sešos nozīmīgos Eiropas un aizjūras festivālos. Savukārt Latvijas pirmizrādi filma piedzīvos jaunajā, īpaši dokumentālajam kino veltītajā starptautiskā festivālā "Artdocfest/Riga", kas notiks 2020. gada novembra pašās beigās. "Lēciena" pirmizrāde Latvijā notiks 27. novembrī.

1970. gada Pateicības dienā ASV krasta apsardze devās uz tikšanos ar padomju kuģi, kas bija noenkurojies pie Martasvinjardas salas krastiem. Mērķis bija divpusēja tikšanās, lai apspriestu zvejas tiesības Atlantijas okeānā. Kamēr sarunas ritēja pilnā sparā, Sims Kudirka izmisīgās brīvības alkās pārlēca uz amerikāņu kuģa. Viņam par šausmām, pēc septiņām stundām brīvībā amerikāņi pārbēdzēju izdeva Padomju Savienībai, izraisot pasaules mediju sašutumu.

Izmantojot aculiecinieku ziņojumus, retus arhīva kadrus un dramatisku notikumu rekonstrukciju, ko īstenojis 90 gadus vecais Sims Kudirka, "Lēciens" ved neticamā ceļojumā, kas kļuva par iedvesmu tautai, medijiem un politikai, nonākot pat Baltā nama uzmanības epicentrā.