Ar vairākām "Oskara" balvām godalgotā 1939.gada filma "Gone With the Wind" ("Vējiem līdzi") pēc izņemšanas no straumēšanas platformas "HBO Max" repertuāra "rasistiska atainojuma" dēļ ceturtdien atrodas ASV tīmekļa lielveikala "Amazon" pārdotāko filmu un televīzijas pārraižu topa pirmajās vietās.

"Vējiem līdzi" standarta DVD disks, 70.jubilejas DVD disks un 70.jubilejas "Blu-ray" disks atrodas "Amazon" pārdotāko filmu un televīzijas ierakstu pirmajās trijās vietās, liecina uzņēmuma apkopotā pārdošanas datu informācija.

Topa pirmajā divdesmitniekā atrodas arī "Vējiem līdzi" 75.jubilejas "Blu-ray" disks un "Vējiem līdzi" stāsta turpinājuma ekranizācija miniseriāls "Skārleta".

Uzņēmuma "Apple" veikalā "iTunes" "Vējiem līdzi" ceturtdien atradās filmu topa otrajā vietā.

"Vējiem līdzi" no "HBO Max" repertuāra otrdien tika noņemta uz laiku, norādīja straumēšanas platformā.

Kā paskaidroja uzņēmums "WarnerMedia", kam pieder "HBO Max", "Vējiem līdzi" atkal tiks iekļauta repertuārā līdz ar diskusiju par 1939.gada vēsturisko kontekstu, kā arī "nosodījumu" filmas rasistiskajiem stereotipiem.

Arī "Amazon" Lielbritānijas veikalā pārdotāko DVD un ""Blu-ray" disku topā "Vējiem līdzi" ceturtdien atrodas pirmajā vietā.