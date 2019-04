Vēsturiski foto. 20. gadsimta dižākais amerikāņu aktieris – Marlons Brando

Šā gada 3. aprīlī aprit 95. gadi kopš pasaulē nācis izcilais amerikāņu ekrāna un skatuves mākslinieks, viens no 20. gadsimta sekssimboliem – Marlons Brando (1924–2004). Nereti viņš tiek dēvēts par dižāko 20. gadsimta amerikāņu aktieri. Pieminot mākslinieku, aicinām aplūkot vēsturiskus foto, kuros redzams Marlons Brando.

Marlona Brando radošā karjera ilga 60 gadu, atstājot neizdzēšamu iespaidu uz 20, gadsimta kinematogrāfu. Jau 18 gadu vecumā Brando devās uz Ņujorku, uzsākt teātra studijas. Pavisam drīz jaunais, izskatīgais aktieris sāka piedalīties izrādēs, bet pirmo nopietno kino lomu saņēma 1950. gada filmā "The Men". Plašu atpazīstamību, pielūdzēju pulku un kritiķu atzinību Brando ieguva jau ar savu otro kino darbu – leģendāro Stenlija Kovaļska lomu 1951. gada filmā "A Streetcar Named Desire" (Ilgu tramvajs), kas bija Tenesija Viljamsa populārās lugas ekrāna adaptācija. Brando Kovaļska lomu bija spēlējis Brodvejā jau kopš 1947. gada – Vijamsa lugas pirmuzvedumā.

Par darbu Elias Kazana veidotajā "Ilgu tramvaja" ekrāna versijā Brando tika pirmo reizi nominēts "Oskara" balvai katgeorijā "Labākais aktieris". Kopumā savas karjeras laikā Brando novērtēts ar astoņām nominācijām prestižajai balvai, divas reizes no tām arī plūcot uzvaras laurus labākā aktiera kategorijā. Tiesa, Holivudas vēsturē kā spilgts mirklis ir 1973. gads, kad Brando saņēma "Oskaru" par Vito Karleones lomu filmā "Krusttēvs" ("The Godfather"), taču boikotēja ceremoniju, tādējādi protestējot pret Amerikas indiāņu atainojumu filmās un televīzijā. Viņa vietā uz skatuves kāpa indiāņu tiesību aizstāve un aktīviste Sašīna Litlfedera, kura atteicās pieņemt balvu.

Līdzās Stenlijam Kovaļskim un Vito Karleonem, Marlona Brando spilgtāko lomu sarakstā noteikti ierindojami arī Terijs Malovs filmā "On the Waterfront" (Oskara balva 1954. gadā), meksikāņu revolucionārs Emiliano Zapata filmā "Viva Zapata!" (1952), Marks Antonijs filmā "Julius Cezar" (Jūlijs Cēzars, 1953), militārais aviators Majors Loids "Ass" Grūvers filmā "Sayonara" (1957), Pols erotiskajā drāmā "Last Tango in Paris" (Pēdējais tango Parīzē, 1972), un daudzas citas lomas. Kopumā Brando filmējies 39 pilnmetrāžas spēlfilmās.

Sava mūža pēdējo lomu Marlons Brando nospēlēja krimināldrāmā "The Score", kas uz lielajiem ekrāniem nonāca 2001. gadā.

Amerikas filmu institūts Marlonu Brando savā visu laiku labāko kinozvaigžņu sarakstā ierindojis ceturtajā vietā, savukārt "Time" iekļāva aktieri savā 20. gadsimta ietekmīgāko cilvēku sarakstā, kas tika veidots 1999. gadā.