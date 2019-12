Vēsturiski foto. Franču Jaunā viļņa mūza Anna Karina

Nedēļas nogalē, 14. decembrī, mūžībā devās dāņu izcelsmes aktrise, franču jaunā viļņa kino mūza Anna Karina. Aktrise, kuras karjeras spožākais laiks bija 60. gadi, mirusi 79 gadu vecumā.

Līdzjūtību aktrises tuviniekiem izteicis Francijas kultūras ministrs Franks Ristērs (Franck Riester), sakot, ka "viņa bija franču Jaunā viļņa seja, tā tas paliks mūžam".

Dānijā dzimusī Karina Parīzē ieradās 17 gadu vecumā, tobrīd vēl kā Hanne Karina Beijere (Hanne Karin Bayer). Gandrīz neprotot franču valodu, viņa dzīvojusi trūkumā un sākotnēji vēlējusies uzstāties kā kabarē dziedātāja, bet pavisam drīz viņu kafejnīcā "Les Deux Magots" pamanīja kādas modeļu aģentūras pārstāvji. Pēc neilga laika ceļi viņas krustojās ar leģendārajiem modes dizaineriem Pjēru Kardēnu un Koko Šaneli. Tieši Šanele esot ieteikusi viņai pieņemt pseidonīmu Anna Karina.

Kā modeli "Palmolive" reklāmā Annu Karinu pamanīja režisors Žans Liks Godārs, kurš tobrīd veidoja savu debijas spēlfilmu "À bout de souffle" ("Līdz pēdējam elpas vilcienam", 1960). Lai gan Karinai nebija aktrises pieredzes, viņa tik ļoti iedvesmoja režisoru, ka viņš piedāvāja viņai lomu savā topošajā filmā, taču modele Godāram atteica – filmā paredzēto kailskatu dēļ.

Trīs mēnešus vēlāk Godārs piedāvāja viņai galveno lomu filmā "Le Petit Soldat" ("Mazais kareivis") par Alžīrijas neatkarības karu. Tobrīd Karinai vēl nebija sasniegusi 18 gadu vecumu.

Filma tika pabeigta 1961. gadā (politisku iemeslu dēļ uz lielajiem ekrāniem tā nonāca vien 1963. gadā). Tajā pašā gadā Godārs un Karina apprecējās.

"Viņš iemācīja man tik daudz ko jaunu," vēlāk intervijās stāstīja Karina. Viņa nodēvējusi Godāru par Pigamilonu, atsaucoties uz slaveno Džordža Bernarda Šova lugu, kurā turīgs fonētikas profesors no provinciālās puķu pārdevējas Elīzas Dūlitlas izaudzina īstu lēdiju.

Abu laulība ilga četrus gadus un šajā laikā tapa tādas Godāra filmas kā "Vivre sa vie : film en douze tableaux " (" Dzīvot savu dzīvi: filma divpadsmit ainās"), "Pierrot Le Fou" ("Trakais Pjero") un citas ar Karinu galvenajās lomās.

Par galveno lomu Godāra filmā " Une femme est une femme " (Sieviete ir sieviete, 1961) Anna Karina saņēmusi Berlīnes kinofestivāla "Sudraba lāci " kā labākā aktrise.

Anna Karina un Žans Liks Godārs kļuva par Eiropas kino slavenībām. "The Independent" 2018. gadā, rakstot par abu romānu, nodēvēja viņus par vienu no spožākajiem 60. gadu pāriem, savukārt "Filmmaker" abus raksturojis kā vienu no ietekmīgākajiem tandēmiem kino vēsturē.

Kopumā Anna Karina nofilmējās septiņās Godāra filmās, taču ne tikai – viņa redzama ar Lukīno Viskonti, Anjezes Vardas, Mišela Devila un daudz citu ievērojamu režisoru filmās.

Anna Karina iemēģināja roku arī filmu režijā – kā ievērojamākais minams viņas 2008. gada darbs – Francijas un Kanādas kopražojums "Victoria" ("Viktorija"), kurā viņa pati nospēlēja galveno lomu.

Līdzās aktrises karjerai, Anna Karina kā dziedātāja sadarbojās ar Seržu Geinsbūru, tāpat viņa sarakstījusi pāris grāmatu un tiek dēvēta par franču jaunā viļņa stila ikonu.