Viļņā top Holivudas režisora Lases Halstrēma jaunā filma

Lietuvas galvaspilsētā Viļņā šoruden viesojies un strādājis Holivudas režisors Lase Halstrēms (Lasse Hallström, "Casanova", "Dear John", "The Cider House Rules", "Chocolat"), filmējot savu jaunāko darbu – biogrāfisku kinolenti par savu tautieti, zviedru mākslinieci Hilmu af Klintu.

Filmēšana notika oktobrī un novembrī – kopumā astoņas nedēļas no filmēšanai paredzētajām desmit. Viļņā tika filmētas ainas, kuru darbība notiek 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma Stokholmā.

Halstrēma jaunā filma "Hilma" vēstīs par feminisma un abstraktās mākslas celmlauzi Hilmu af Klintu, ko atveidos starptautiski pazīstamā zviedru aktrise Lēna Olina (Lena Olin). Viļņā filmējusies arī aktrise un modele Lilija Koula (Lily Cole), britu aktrise Rebeka Koldera (Rebecca Calder), austrāliešu aktrise Meiva Dermodija (Maeve Dermody) un citi ekrāna mākslinieki.

Lase Halstrēms izvēlējies Stokholmas ainas filmēt Viļņas vecpilsētā un dažādu tās ēku iekštelpās, piemēram, 18. gadsimtā celtajā Viļņas rātsnamā, Pilies ielā, kas viena no galvenajām vecpilsētas ielām, parkā bohēmiskajā Užupis rajonā un citur.

Filmas tapšanās piedalījās arī lietuviešu kino profesionāļi, ko Holivudā pieredzējušais zviedru režisors slavē kā vienu no labākajām komandām ar ko viņam nācies kopā strādāt. No 150 cilvēku lielās komandas filmēšanā bija iesaistīti 100 vietējie profesionāļi. No Lietuvas puses ar Lasi Halstrēmu sadarbojās producēšanas kompānija "Paprika Filmai".

Jau ziņots, ka Viļņu kā piemērotu filmēšanas vietu novērtējuši daudzi ārvalstu režisori. Piemēram, 2021. gada vasarā Viļņā un arī Rīgā tapa jauna daudzsēriju mākslas filmas "Sisi" par Austroungārijas ķeizarieni Elizabeti. Viļņā tapušas "Netflix" seriālu "Stranger Things" un "Young Wallander" epizodes, bet plašu pasaules uzmanību kā filmēšanas lokācija Lietuvas galvaspilsēta izpelnījās pēc godalgotās HBO daudzsēriju mākslas filmas "Chernobyl" nonākšanas ekrānos.