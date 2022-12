Vilšanās vai gada labākais izklaides kino: 'Avatars: Ūdensceļš' apskats

Mākslinieka apsēstībai, kā zināms, mēdz būt atšķirīgi rezultāti – dažreiz tikai iracionāla spītība ļauj tapt šedevriem, bet citreiz smagā darbā aizvadītie gadi jānoraksta bezcerīgos zaudējumos. Šobrīd visa pasaule ar aizturētu elpu gaida, kāds būs Džeimsa Kamerona spītības rezultāts – viņa ceļš līdz "Avatara" turpinājumam ilga 13 gadus un prasīja neaptveramu naudas summu, taču sajūsmas izsaucieni mijas ar rūgtu skepsi. Vai tiešām divu savulaik kino vēsturē ienesīgāko filmu radītājs beidzot būs nošāvis greizi?



Brīdī, kad top šis raksts, "Avatara" otrās daļas pirmais lielais pārbaudījums – pirmssvētku nedēļas nogales kases ieņēmumi – vēl tikai priekšā, tomēr analītiķi jau izteikuši prognozes, ka filmas ārprātīgā budžeta (to lēš ap 400 miljoniem dolāru, taču faktiskās izmaksas varētu būt lielākas) atpelnīšanai Kamerona "lolojumam" būtu jāgūst tikpat fantastiski ienākumi, kas krietni pārsniegtu vienu miljardu dolāru. Tikmēr kritiķu domas visai nepārprotami dalās, netrūkst lietpratēju, kas "Avatara" turpinājumu uzskata par vienu no aizejošā gada ievērojamākajām filmām, tikmēr citi – lielākoties britu kritiķi – otro daļu cenšas burtiski iemīt dubļos.

Par galveno "Ūdensceļa" "Ahilleja papēdi" daudzi nosauc lielo laika atstarpi no pirmās filmas, kas iznāca tālajā 2009. gadā. Nekādu šaubu, ka oriģinālais "Avatars" kļuva par nozīmīgu notikumu Holivudas kino industrijā – Kamerona komanda veica milzu izrāvienu datorefektu jomā un "reanimēja" jau par aizmirstu uzskatīto 3D filmu tradīciju, piedāvājot skatītājiem iepriekš nebijušas sajūtas un iejušanos filmas pilnībā digitāli konstruētajā pasaulē.

"Avatara" tehnoloģiskie aspekti krietni vien aizēnoja Kamerona stāstnieka prasmes, tomēr filma ne tikai nopelnīja vairāk nekā divus miljardus dolāru visā pasaulē, apdzenot Kamerona "Titānika" iepriekš uzstādīto peļņas rekordu, bet saņēma arī deviņas "Oskara" nominācijas, tostarp par režiju un labāko filmu. Neraugoties uz to, ka "Atriebēju" pēdējai daļai izdevās "Avataru" uz brīdi izsist no pirmās vietas, šobrīd tas ir atguvis ienesīgākās filmas titulu.

"Avatara" panākumu ietekmē Holivuda piepeši centās visu konvertēt uz 3D, un tam, ka Kamerons savai filmai izmantoja speciāli konstruētas stereoskopiskās kameras, nebija nozīmes – kinoekrānus pārpludināja zema līmeņa 3D konversijas, vairākus gadus šī tendence šķita neapturama, bet tad piepeši beidzās, jo nebija ekonomiski izdevīga. Vārdu sakot, kamēr pārējā pasaule virzījās tālāk "Marvel" pavadā, Kamerons spītīgi turpināja darbu pie "Avatara" stāsta, pacietīgi gaidot, kamēr tehnoloģiju attīstības līmenis ļaus viņam pilnvērtīgi realizēt grandiozās vīzijas. Šo gadu laikā viņš sapulcināja arī profesionālu scenāristu komandu, lai radītu scenārijus ne tikai vienam, bet uzreiz vairākiem turpinājumiem. Šobrīd plānos ir pavisam sešas daļas, kurām būtu jāiznāk ar divu gadu atstarpi. Protams, ja vien