'Zelta globusu' ceremonijā galvenās balvas saņem 'Nomadland' un 'Borata nākamā filma'

Svētdien, 28. februārī, (naktī uz pirmdienu, 1. martu, pēc Latvijas laika), attālinātā ceremonijā pasniegtas Holivudas ārzemju preses asociācijas balvas "Zelta globusi" par pagājušā gada sasniegumiem kino un televīzijā. Balvu kategorijā "Labākā filma (drāma)" ieguvusi filma "Nomadland", bet kategorijā "Labākā filma (mūzikls vai komēdija)" uzvarējusi "Borat Subsequent Moviefilm".

Filma "Nomadland" tapusi pēc 2017. gadā izdotās grāmatas "Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century". Tās galvenā varone Ferna (lomā Frānsisa Makdormana) pēc darba zaudēšanas sapako mantību un sēžas pie sava busiņa stūres, lai kļūtu par mūsdienu nomadu un dzīvotu ārpus konvencionālās sabiedrības. Filmas autore – ķīniešu režisore Hloja Žao (Chloé Zhao) – laurus plūkusi kategorijā "Labākais režisors/režisore".

Kā iepriekš izcelts, šogad no pieciem kategorijas "Labākais režisors/režisore" pretendentiem, trīs bija sievietes, un Hloja Žao viena no viņām.

"Nomadland" ir režisores trešā pilnmetrāžas spēlfilma. Tā saņēmusi jau Venēcijas kinofestivāla "Zelta lauvu" un tiek uzskatīta par nopietnu pretendenti uz "Oskara" balvu.

Kategorijā "Labākā filma (mūzikls vai komēdija)" uzvarējis tieši pirms ASV prezidenta vēlēšanām iznākušais skandalozās satīras "Borat" turpinājums – "Borat Subsequent Moviefilm". Pie balvas ticis arī pats Borats – aktieris Saša Barons Koens, kurš "Zelta globusu" saņēma kategorijā "Labākais aktieris (mūzikls vai komēdija). Saņemot balvu, aktieris turpināja jokot par aktuālo un teica, ka rezultātus apstrīd bijušais ASV prezidents Donalds Tramps, jo esot balsojuši arī miruši cilvēki.

Congratulations to @SachaBaronCohen for winning Best Actor in a Motion Picture at the #GoldenGlobes!pic.twitter.com/fzbnKc7sOS — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Kategorijā "Labākais aktieris (drāma)" uzvarējis Čedviks Bosemens par lomu filmā "Ma Rainey's Black Bottom". Aktierim balva piešķirta jau pēc viņa nāves. Bosmens mira 43 gadu vecumā pagājušā gada augustā. Savukārt kategorijā "Labākā aktrise (drāma)" godalgu saņēmusi Andra Deja (Andra Day) par leģendārās dziedātājas Billijas Holidejas atveidojumu filmā "The United States vs. Billie Holiday".

Kategorijā "Labākā aktrise (mūzikls vai komēdija) uzvarējusi Rozamunde Paika (Rosamund Pike) par darbu filmā "I Care a Lot".

Kategorijā "Labākā animācijas filma" pie balvas tikusi "Disney Pixar" jaunākā lente "Soul", kas pirmizrādi straumēšanas platformā "Disney+" piedzīvoja pagājušā gada Ziemassvētkos. Filma godalgota arī par labāko skaņu celiņu, ko veidojis grupas "Nine Inch Nails" līderis Trents Reznors, mūzikas autors un producents Atikuss Ross un mūziķis Džons Batista.

Seriālu kategorijās ievērojamu balvu klāstu saņēmis "Netflix" darbs "The Crown" par britu karalisko ģimeni un karalieni Elizabeti II (lomā Olīvija Kolmena). Pagājušajā gadā pie skatītājiem nonāca seriāla ceturtā sezonas sērijas. "The Crown" atzīts par labāko kategorijā "Labākais seriāls (drāma)". Balvu saņēmusi arī aktrise Džiliana Andersone par Mārgaretes Tečeres lomu, Džošs O'Konors par prinča Čārlza lomu, kā arī Emma Korina par princeses Diānas lomu.

Tāpat ar balvu kategorijā "Labākais miniseriāls vai televīzijas filma" novērtēts "Netflix" seriāls "Queen's Gambit". Savukārt galvenās loma – fenomenālā šaha talanta Betas Hārmones – atveidotāja Anja Teilore-Džoja saņēmusi balvu kā labākā aktrise miniseriālā vai televīzijas filmā. Atgādinām, ka Teilore-Džoja uz "Zelta globusu" pretendēja arī kategorijā "Labākā aktrise (mūzikls vai komēdija)" par titullomu Džeinas Ostinas romāna "Emma" ekranizācijā.

Congratulations to Anya Taylor-Joy for winning Best Performance by an Actress in a Limited Series or a Motion Picture Made for Television at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/bDQqL2stbU — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021



Covid-19 pandēmijas dēļ "Zelta globusu" ceremonija šogad norisinājās atšķirīgi – attālinātā veidā. Ceremonijas vadītājas komiķes Tīna Feja un Eimija Poelera katra atrodās citā vietā – Tīna Feja ar skatītājiem un nominantiem sarunājās no Ņujorkas, bet Eimija Poelera bija tradicionālajā "Zelta globusu" norises vietā – "Beverly Hilton" viesnīcā Losandželosā. Klātienē ceremoniju apmeklēja vien atseviķi balvu pasniedzēji, bet nominanti un laureāti bija katrs savās mājās – gan saposušies svinīgajam pasākumam atbilstošos vakartērpos, gan arī vienkāršā mājas apģērbā.

Jau ziņots, ka Sesila Demilla balvu par mūža ieguldījumu kino industrijā saņēma aktrise Džeina Fonda, kura uz pasākumu bija ieradusies klātienā. Savukārt televīzijas producents Normans Līrs (Norman Lear) attālināti tiks godināts ar Kerolas Burnetas vārdā nosaukto balvu, ko piešķir par mūža ieguldījumu televīzijā.

This year's Cecil B. DeMille Award recipient... Jane Fonda! #GoldenGlobes pic.twitter.com/qTb1Jqul3i — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Holivudas ārzemju preses asociācijas balva "Zelta globuss" šogad tika pasniegta 78. reizi. Kopumā balvas tika piešķirtas 25 kategorijās.

"Zelta globusu 2020" nominanti:

Labākā filma (drāma):

"Nomadland"

Labākā filma (mūzikls vai komēdija):

"Borat Subsequent Moviefilm".

Labākais režisors/režisore:

Hloja Žao (Chloé Zhao) – "Nomadland"

Labākā filma svešvalodā:

"Minari" (Dienvidkoreja, ASV).

Labākā animācijas filma:

"Soul"

Labākā aktrise (mūzikls vai komēdija):

Rozamunde Paika (Rosamund Pike) – "I Care a Lot"

Labākā aktrise (drāma):

Andra Deja (Andra Day) – "The United States vs. Billie Holiday"

Labākais aktieris (mūzikls vai komēdija):

Saša Barons Koens (Sacha Baron Cohen) – "Borat Subsequent Moviefilm"

Labākais aktieris (drāma):

Čedviks Bosemens (Chadwick Boseman) – "Ma Rainey's Black Bottom".

Labākais aktieris otrā plāna lomā (pilnmetrāžas spēlfilma):

Daniels Kaluja (Daniel Kaluuya) – "Judas and the Black Messiah".

Labākā aktrise otrā plāna lomā (pilnmetrāžas spēlfilma):

Džodija Fostere (Jodie Foster) – "The Mauritanian".

Labākais scenārija autors:

Ārons Sorkins (Aaron Sorkin) – "The Trial of the Chicago 7".

Labākais seriāls (drāma):

"The Crown".

Labākais seriāls (mūzikls vai komēdija):

"Schitt's Creek".

Labākais miniseriāls vai TV filma:

"The Queen's Gambit".

Labākais aktieris seriālā (drāma):

Džošs O'Konors (Josh O'Connor) – "The Crown".

Labākā aktrise seriālā (drāma):

Emma Korina (Emma Corrin) – "The Crown".

Labākā aktrise seriālā (mūzikls vai komēdija):

Ketrina O'Hara (Catherine O'Hara) – "Schitt's Creek".

Labākais aktieris seriālā (mūzikls vai komēdija):

Džeisons Sudeikis (Jason Sudeikis) – "Ted Lasso".

Labākā aktrise (miniseriāls vai televīzijas filma):

Anja Teilore-Džoja (Anya Taylor-Joy) – "The Queen's Gambit".

Labākā aktieris (miniseriāls vai televīzijas filma):

Marks Rufalo (Mark Ruffalo) - "I Know This Much Is True"

Labākā aktrise otrā plāna lomā:

Džiliana Andersone (Gilian Anderson) – "The Crown".

Labākais aktieris otrā plāna lomā:

Džons Boiega (John Boyega) – "Small Axe".

Pilns nominantu un uzvarētāju saraksts atrodams "Zelta globusa" mājaslapā.