'Zelta globusu' ceremonijā galvenās balvas saņem Spīlberga un Makdonas filmas

Holivudas ārzemju preses asociācijas balvas "Zelta globuss" ceremonijā galvenās balvas saņēmušas režisoru Stīvena Spīlberga un Mārtina Makdonas filmas.

Spīlberga daļēji autobiogrāfiskā filma "Fabelmans" ("Fabelmani") novērtēta kā labākā filma – drāma, savukārt pats filmas autors ticis pie "Zelta globusa" kā labākais režisors.

Kino režijas meistara Spīlberga pieaugšanas filma "The Fabelmans" ir daļēji autobiogrāfisks un personisks stāsts par jauna kinorežisora "piedzimšanu" 50. gadu Amerikā. Jaunais Semijs Fabelmens "saslimst" ar kino mīlestību, kad kopā ar ģimeni apmeklē nu jau par klasiku dēvējamo "The Greatest Show on Earth". Semijs sāk filmēt pats un atklāj ne tikai kino spēku, bet arī savas ģimenes problēmas.

Savukārt Mārtina Makdonas filma "Banshees of Inisherin" uzvaras laurus plūkusi kategorijā "Labākā filma – mūzikls vai komēdija", tā saņēmusi balvu par labāko scenāriju, kura autors ir pats Makdona, kā arī pie "Zelta globusa" kā labākais aktieris mūziklā vai komēdijā ticis filmā redzamais Kolins Farels.

Makdonas (viņš ir gan filmas režisors, gan scenārija autors, gan producents) melnā traģikomēdija "The Banshees of Inisherin" risinās Īrijas pilsoņu kara laikā, pagājušā gadsimta 20. gados. Kolms un Padriks ir seni draugi, tomēr Kolms pēkšņi pārtrauc draudzību un ignorē veco biedru. Galvenajās lomās – Kolins Farels un Brendans Glīsons.

Kategorijā "Labākais aktieris – drāmā" balvu saņēmis Ostins Batlers par Elvisa Preslija atveidojumu filmā "Elvis". Savukārt kategorijā "Labākā aktrise – drāmā" pie "Zelta globusa tikusi Keita Blanšeta par diriģentes Lidijas Taras lomu filmā "Tár". Viņa gan uz ceremoniju nebija varējusi ierasties, jo šobrīd filmējas Lielbritānijā.

Toties kategorijā "Labākā aktrise mūziklā vai komēdijā" uzvarējusi Mišela Jeo par darbu filmā ""Everything Everywhere All at Once" ("Viss visur vienlaikus").

Kategorijā "Labākā filma svešvalodā" pie uzvaras tikusi Argentīnas filma "Argentina, 1985", bet par labāko animācijas filmu atzīta Giljermo del Toro "Pinocchio" ("Pinokio").

Kā vēsta ārvalstu mediji, lielākā daļa nominantu un uzvarētāju bija ieradušies uz ceremoniju klātienē, neskatoties uz to, ka iepriekš medijos izskanēja spekulācijas, ka kino zvaigznes vairīsies apmeklēt pasākumu. Tas saistīts ar iepriekš izskanējušajiem pārmetumiem Holivudas preses asociācijai par daudzveidības trūkumu un ētiska rakstura pārkāpumiem organizācijas iekšienē.

"Zelta globuss" ir otra prestižākā kino balva aiz ASV Kinoakadēmijas "Oskara", ko kopš 1944. gada piešķir Holivudas ārvalstu preses asociācija (HFPA). "Globusu" ceremonija tiek uzskatīta par vēstnesi tam, kuras filmas var cerēt uz panākumiem ASV Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijā.

Labākā filma – drāma:

"The Fabelmans".

Labākā filma – mūzikls vai komēdija:



"The Banshees of Inisherin".



Labākais spēlfilmas režisors:

Stīvens Spīlbergs ("The Fabelmans")

Labākais spēlfilmas scenārijs:

Mārtins Makdona ("The Banshees of Inisherin").

Labākais aktieris – drāmā:

Ostins Batlers ("Elvis").

Labākā aktrise – dramā:

Keita Blanšeta ("Tár").

Labākā aktrise – mūziklā vai komēdijā:

Mišela Jeo ("Everything Everywhere All at Once").



Labākais aktieris mūziklā vai komēdijā:

Kolins Farels ("The Banshees of Inisherin").

Labākais aktieris otrā plāna lomā:

Ke Huy Quan ("Everything Everywhere All at Once").

Labākā aktrise otrā plāna lomā:

Endžela Baseta ("Black Panther: Wakanda Forever").

Labākā filma svešvalodā:

"Argentina, 1985" (Argentīna).

Labākā animācijas filma:

Giljermo del Toro "Pinocchio".

Labakais televīzijas seriāls - drāma:

"House of the Dragon" (HBO).

Labākais televīzijas seriāls – mūzikls vai komēdija:

"Abbott Elementary" (ABC)

Labākais miniseriāls, antoloģijas seriāls vai televīzijas filma:

"The White Lotus" (HBO).

Viss uzvarētāju saraksts atrodams "Zelta globusu" mājaslapā.