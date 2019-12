'Zelta globusu' nominācijās dominē filma 'Laulības stāsts'

Pirmdien, 9. decembrī, izziņoti pretendenti uz Holivudas Ārzemju preses asociācijas godalgām "Zelta globuss", kandidātu atlases žūrijas pārstāvjiem atklājot, ka uz lielāko godalgu skaitu – sešām – pretendē studijas "Netflix" filma "Marriage Story" ("Laulības stāsts").

Režisora Martina Skorsēzes filma "The Irishman" ("Īrs") un Kventina Tarantīno filma "Once Upon a Time in Hollywood" ("Reiz Holivudā") katra nominēta piecām godalgām.

Balvām nominētas filmas "Marriage Story" zvaigznes Skārleta Johansone un Adams Draivers. Filma pretendē arī uz labākā scenārija "Zelta globusu", tomēr filmas režisors Noa Baumbahs nominēts balvai nav.

Skorsēze nominēts labākā režisora kategorijā par filmu "The Irishman", tomēr šīs filmas galvenās lomas atveidotājs Roberts De Niro godalgai nav izvirzīts. Als Pačīno un Džo Peši nominēti godalgām par otrā plāna lomām.

Uz vairākām godalgām pretendē "Netflix" Vatikāna drāma "The Two Popes" ("Divi pāvesti"), savukārt filma "Joker" ("Džokers") pretendē labākās drāmas, labākā aktiera un labākā režisora kategorijās.

77. "Zelta globusu" ceremonija notiks 5. janvārī Beverlihilsā. Ceremoniju vadīs britu komiķis Rikijs Džervaiss.