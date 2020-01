'Zelta globusus' saņēmuši Tarantino, filma '1917' un seriāls 'Černobiļa'

Kara drāma "1917" aizvadītajā naktī saņēmusi Holivudas ārvalstu preses asociācijas "Zelta globusu" kategorijā "Labākā filma – drāma", bet tās veidotājs Sems Mendess saņēmis balvu kā labākais režisors. Pie vairākiem "Zelta globusiem" tikusi arī Kventina Tarantino filma "Once Upon a Time...in Hollywood" ("Reiz Holivudā"), tai skaitā kategorijā "Labākā filma – mūzikls vai komēdija", bet pasaulē lielu rezonansi radījušais seriāls "Chernobyl" ("Černobiļa") uzvarējis kategorijā "Labākais miniseriāls vai televīzijas filma".

"1917" ir filma par Pirmo pasaules karu. Rietumu frontē diviem jauniem britu kareivjiem – Viljamam Šefildam un Tomam Bleikam – tiek dots praktiski neizpildāms uzdevums – nokļūt ienaidnieka aizmugurē, lai nogādātu ziņojumu, kas ļautu izglābt ievērojamu skaitu kareivju no drošas nāves. Viņu misija ir izglābt 1600 biedru dzīvības, tai skaitā Toma Bleika brāli.

Kopumā filma bija saņēmusi trīs "Zelta globusa" nominācijas.

Savukārt Tarantino filma aizved uz 60. gadu Holivudu, kur savas dienas vada vesternu aktieris Riks Daltons un viņa dublieris un draugs Klifs Būts. Viņiem kaimiņos mīt leģendas – Romāns Polaņskis un Šārona Teita, bet ārpus Losandželosas savu komūnu izveidojis Čārlzs Mensons, tur mitinās viņa kulta sekotāji – Mensonu ģimene. Tarantino par "Once Upon a Time… in Hollywood" saņēmis arī balvu kategorijā "Labākais scenārijs", bet Breds Pits, kurš filmā atveido Klifu Būtu" ticis pie sava "Zelta globusa" kategorijā "Labākais aktieris otrā plāna lomā".

Kā iepriekš vairākkārt tika prognozēts, kategorijā "Labākais aktieris – drāmā" uzvarējis aktieris Hoakins Fīnikss par spoži nospēlēto titullomu filmā "Joker" ("Džokers").

Renē Zalvēgere godināta kā labākā aktrise (drāma) par Džūdijas Gārlandas lomu biogrāfiskajā filmā "Judy".

Kategorijā "Labākā aktrise – mūziklā vai komēdijā" uzvarējusi repere un aktrise Awkwafina par galevano – Billijas – lomu filma "The Farwell". Savukārt par labāko aktieri mūziklā vai komēdijā nosaukts Teirons Egertons (Taron Egerton) par dziedātāja Eltona Džona atveidojumu filmā "Rocketman".

Kategorijā "Labākā aktrise otrā plāna lomā" (nenodalot komēdija vai drāma) uzvarējusi Lora Derna (Laura Dern) par lomu filmā "Marriage Story" ("Laulības stāsts").

Kategorijā "Labākā animācijas filmas" uzvarējusi "Missing Link" , savukārt kategorijā "Labākā filma svešvalodā" pie balvas tikusi jau daudz slavētā un ar Kannu kinofestivāla "Zelta palmas zaru" godalgotā dienvidkorejiešu filma "Parasite" ("Parazīts").

"Zelta globusu" kā labākais miniseriāls saņēmis "Chernobyl" ("Černobiļa"), tāpat ar balvu novērtēts aktieris Stellans Skašgords (Stellan Skarsgård) par PSRS Ministru padomes priekšsēdētāja vietnieka Borisa Ščerbina lomu šajā seriālā.

Zviedru režisora Johana Renka veidotais seriāls piecās sērijās detalizēti un reālistiski izseko notikumiem 1986. gada pavasarī, kad notika pasaules vēsturē lielākā kodolkatastrofa – sprādziens un ugunsgrēks Černobiļas AES.

Kategorijā "Labākais seriāls – drāma" uzvarējis britu amerikāņu kopražojums "Succession", bet komēdijas vai mūzikla kategorijā kā labākais apbalvots seriāls "Fleabag". Pagājušā gada "Oskara" balvas ieguvēja un Eiropas kinoakadēmijas balvas laureāte Olīvija Kolmena uzvarējusi kategorijā "Labākā aktrise televīzijas seriālā – drāma" par karalienes Elizabetes II atveidojumu "Netflix" seriālā "Crown" ("Kronis").

Ikgadējo Sesila de Milla balvu, ko "Zelta globusu" ceremonijā piešķir par mūža ieguldījumu kino, saņēmis aktieris Toms Henks. Savukārt Karolas Brunetas vārdā nosaukto balvu par izcilu ieguldījumu televīzijā saņēmusi komiķe, aktrise un TV šovu vadītāja Elena Dedženeresa.

"Zelta globuss" ir otra prestižākā kino balva aiz ASV Kinoakadēmijas "Oskara", ko kopš 1944. gada piešķir Holivudas ārvalstu preses asociācija (HFPA). "Globusu" ceremonija tiek uzskatīta par vēstnesi tam, kuras filmas var cerēt uz panākumiem ASV Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijā.

2020. gadā ceremoniju atkal vadīja komiķis Rikijs Džervaiss. Šī bija jau piektā reize, kad "Zelta globusu" pasniegšanas ceremonijas vadīšana bija uzticēta skarbajam britu jokdarim.

Labākā filma – drāma:

"1917"

Labākā filma – mūzikls vai komēdija:

"Once Upon a Time...in Hollywood"



Labākā aktrise – drāma:

Renē Zalvēgere "Judy"



Labākais aktieris – drāma:

Hoakins Fīnikss "Joker"



Labākā aktrise – mūzikls vai komēdija:

Awkwafina "The Farewell"

Labākais aktieris – mūzikls vai komēdija:

Teirons Egertons "Rocketman"



Labākais režisors:

Sems Mendess "1917"

Labākā filma svešvalodā:

"Parasite"



Labākā aktrise otrā plāna lomā:

Lora Derna "Marriage Story"



Labākais aktieris otrā plāna lomā:

Breds Pits "Once Upon a Time...in Hollywood"



Labākā animācijas filma:

"Missing Link"



Labākais filmas skaņu celiņš:

Hildura Gudnadotira "Joker"

Labākā dziesma:

"I'm Gonna Love Me Again" – "Rocketman"

Labākais spēlfilmas scenārijs:

Kventins Tarantino "Once Upon a Time...in Hollywood"

Labākais TV seriāls – drāma:

"Succession"

Labākais TV seriāls – mūzikls vai komēdija:

"Fleabag"

Labākais miniserāls vai TV filma:

"Chernobyl"

Pilns uzvarētājs atrodams "Golden Globe Awards" mājaslapā.