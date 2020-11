Nākamgad Mihailam Gorbačovam būs 90. Tā sagadījies, ka lielās jubilejas priekšvakarā tapuši divi ar Latviju saistīti monumentāli kultūras projekti, kas vēsta par pirmā un pēdējā PSRS prezidenta dzīvi un darbiem. Šā gada 10. oktobrī Maskavas Nāciju teātrī pirmizrādi piedzīvoja režisora Alvja Hermaņa iestudējums "Gorbačovs" ar Jevgēņiju Mironovu un Čulpanu Hamatovu galvenajās lomās. Savukārt 30. novembrī kinoteātrī "Splendid Palace", noslēdzot pirmo dokumentālā kino festivālu "Artdocfest/Riga", uz lielajiem ekrāniem nonāks jaunākais režisora Vitālija Manska darbs – filma "Gorbačovs. Paradīze" ("Горбачев. Рай").

Latvijā mītošais ukraiņu izcelsmes krievu režisors Vitālijs Manskis ar Mihailu Gorbačovu draudzīgās attiecībās ir jau vairāk nekā 20 gadu. 2001. gadā, kad tika svinēta PSRS pēdējā prezidenta 70 gadu jubileja, TV kanālā "Rossija" tika demonstrēta Manska pirmā filma par kādreizējo PSRS vadītāju – "Gorbačovs. Pēc impērijas" ("Горбачев. После империи"). Toreiz viņš pārtrauca ieilgušo klusēšanas periodu par pilnvaras nolikušo "perestroikas" autoru. Nu tapis jauns darbs – nofilmēts pēdējo divu gadu laikā.

Gorbačova loma. "Latvija – šī stāsta acīmredzamā ieguvēja"

Attieksme pret Gorbačovu bijušās PSRS teritorijā ir, maigi sakot, neviennozīmīga. Tie, kuri nav iekārtojušies kapitālismā, apvaino viņu savas dzīves izpostīšanā, savukārt tie, kuri ir iekārtojušies, arī ir ar pretenzijām. Piemēram, nesen intervijā "Delfi" Jevgēņijs Čičvarkins pastāstīja, ka Gorbačovs astoņus gadus bijis viņa kaimiņš. Uzņēmējs esot knapi valdījies, lai neteiktu skarbus vārdus: Berlīnes mūris tika nojaukts nevis tāpēc, ka Gorbačovs būtu bijis liels reformators, bet tāpēc, ka viņam nebija pa spēkam to noturēt. Bet cik asiņu tika izliets! Savukārt juriste Jeļena Lukjanova uzskata, ka puča laikā savā "ieslodzījumā Forosā" viņš gaidīja, kurš uzvarēs, un rezultātā zaudēja – tika izsviests no politikas. Kā viņa lomu vērtējat jūs?

Lai cik dīvaini tas nebūtu, mana attieksme pret Gorbačovu ir pozitīva. Esmu gatavs pieņemt visus viņam veltītos pārmetumus, ko nupat uzskaitījāt, – gan nogaidīšanu Forosā, gan nespēju noturēt Berlīnes mūri un grandiozos cilvēku zaudējumus. Taču visi šie pārmetumi izbālē iepretim vienam acīmredzamam, neapstrīdamam un pašam galvenajam viņa plusam – viņš aizsāka pārmaiņas, kā sekas bija padomju totalitārās sistēmas sabrukums.

Man galvenā Gorbačova mīkla ir – kā cilvēks, kurš no matu galiem līdz papēžiem bija padomju partijas karjeras sistēmā, izgājis to no pašas apakšas līdz augšai, ieguva varu? Turklāt viņš bija nevis vienkārši lojāls, bet ar miesu un asinīm šīs sistēmas produkts, kam nav nevienas uzticības personas varas augstākajos ešelonos.