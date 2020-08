Aktierim Ivaram Auziņam rūgtums par veidu, kādā viņš atlaists no Dailes teātra

Pēc 27 Dailes teātrī nostrādātiem gadiem šosezon aktieris Ivars Auziņš vairs nav redzams teātra aktieru kolektīvā. Dailes teātra direktors Juris Žagars pārtraucis darba attiecības ar Auziņu. Aktieris uzskata, ka tas noticis visai neglītā veidā.

Šobrīd 50 gadu vecais Auziņš Dailes teātrī darbojās no 1993. gada, kur nospēlējis ap 120 lomu, bet nu jaunā sezona sākusies bez viņa.

Pagājušajā nedēļā Dailes teātra direktors informēja par izmaiņām kolektīvā, proti, darbā pieņemti trīs jauni aktieri (Toms Veļičko, Imants Strads, Kārlis Avots) un ar vairākiem darba attiecības pārtrauktas.

Žagars pastāstīja, ka Dailes teātris panācis vienošanos par darba attiecību pārtraukšanu ar Ivaru Auziņu, Mārtiņu Poču un Aiju Dzērvi. Štatu samazināšanas procedūras ietvaros norit sarunas par darba attiecību pārtraukšanu arī ar Sarmīti Rubuli un Kasparu Zāli.

Sarunā ar portālu "Delfi" Auziņš klāsta, ka atlaišana notikusi "Žagara stilā". "Vakarā piezvana un saka – jaunajā sezonā man tev lomu vairs nav". Par to, ka Žagars pēc nokļūšanas direktora amatā nolēmis patīrīt štatu un atbrīvoties arī no Auziņa, viņš uzzinājis no kolēģu sarunām kuluāros.

Auziņš uzskata, ka šādos lēmumos būtu jābūt iesaistītam arī teātra mākslinieciskajam direktoram Viesturam Kairišam, taču "Kairišs nemaz nav piezvanījis, viņš ir gļēvākais čalis šajā kompānijā," skaidro aktieris.

Auziņš saņēmis apmierinošu atlaišanas kompensāciju un uzskata, ka šo dzīves pavērsienu var saukt gan par atlaišanu, gan atlaišanu uz abpusējas vienošanās pamata, tomēr rūgtums viņā palicis. Pagājušajā gadā pasaulē nāca viņa un sievas Ievas Auziņas meita, un aktieris izmantoja tiesības doties bērna kopšanas atvaļinājumā, kur bijis līdz pat Žagara zvana vakaram.

Aktieris arīdzan jau vairākus gadus darbojas savā biznesā – Auziņam pieder uzņēmums "Transhamp", kas nodarbojas ar kaņepju sēklu pārstrādi un kaņepju produktu ražošanu. "Tāpat jau laikam būtu bijis no teātra jāaiziet, citādi sanāk tāda sēdēšana uz diviem krēsliem," teic mākslinieks un uzsver: ja nebūtu šā veiksmīgā biznesa, viņš kā aktieris būtu nonācis daudz bēdīgākā situācijā: "Kovids, mazais uz rokām un atlaišana".

Auziņš sarunā ar "Delfi" atklāj, ka nav sajūsmā par jaunā teātra direktora, kā arī mākslinieciskā direktora darbošanos. Viņš Žagaru sauc par "ielikteni" un viņa plānus (piemēram, pārbūvēt Dailes teātra lielo zāli) neatbalsta.

"Žagars jau sākotnēji nāca ar būvniecību. Dailes teātris nav bizness! Es pats būtu aizgājis šāda vadības stila dēļ. Nu, kā es ar savu raksturu varētu strādāt šitāda čaļa vadībā?!"

Vaicāts, vai saņēmis atbalstu arī no citiem aktieriem, Auziņš saka, ka "aktieri ir bailīga, tramīga tauta". Pēc viņa atlaišanas neviens no kolēģiem ar viņu nav sazinājies, vēl vairāk – grimētavas biedrs Artūrs Skrastiņš vairs pat neatbildot uz Auziņa telefona zvaniem, kas Auziņā rada rūgtuma sajūtu. "Grimētavas biedri paši nav piezvanījuši vispār – Skrastiņš ielīdis kā lapsa alā," viņš teic.

Juris Žagars: kāds ir pieprasījums pēc šī aktiera?

Dailes teātra direktors portālam "Delfi" skaidro, ka stāsts ir pavisam vienkāršs, proti, teātra mākslinieciskā padome bezkaislīgi punktu sistēmā izvērtē pieprasījumu pēc konkrētā aktiera pēdējo trīs sezonu laikā un, ja noslodze ir bijusi viszemākā, salīdzinājumā ar citiem attiecīgā profila un tipa aktieriem un tuvākā nākotnē nav pieprasījuma no režisoriem pēc šī aktiera, piedāvā aktierim darbu ārštatā. Tā noticis arī Auziņa gadījumā.

"Ir kāds iemesls, kāpēc režisori kādu aktieri ņem mazāk nekā citus. Un ne tikai tekošajā sezonā, bet arī iepriekš viņš diemžēl nebija pārāk noslogots," argumentē Žagars.

Auziņš gan teic: lai tad Žagars atsūta tabulu ar aktieru noslodzēm, jo viņam nav pamata izvērtēšanas rezultātam ticēt. "Vienreiz Kaspara Zāles gadījumā jau [Žagars] samelojās," saka aktieris.

Komentējot Auziņa izteikumus, ka Žagars esot ieliktenis, Dailes teātra direktors nosmej: "Viņš jau tā var teikt. Muļķības es nevaru komentēt," uzskata Žagars.

Ivars Auziņš nolēmis skatuvei vairs sevi neveltīt, taču kino gan neplāno pamest. "Palieku kino jomā, turpināšu filmēties," teic aktieris, piebilstot, ka patlaban rit darbs kādā Vācijas seriālā un grafikā ir vēl citi kinodarbi.

Nupat Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās Auziņš kandidēja no Nacionālās apvienības saraksta, taču ievēlēts netika.

"Delfi" jau vēstīja, ka Dailes teātris sācis savu 100. sezonu. Augusta izskaņā Žagars paziņoja, ka teātrim "absolūti akūti un diezgan dramatiski" nepieciešami 700 000 eiro, lai nomainītu novecojošās iekārtas un tehniku. Kultūras ministrija vēsta, ka šiem nolūkiem teātrim divu gadu laikā piešķirs 755 000 eiro.