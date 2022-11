Alvis Hermanis iestudējis jaunu izrādi 'Dzimšanas dienas kūka'

Jaunais Rīgas teātris (JRT) piedāvā jau sesto jauniestudējumu šajā sezonā - 30. novembrī teātra Lielajā zālē pirmizrāde iecerēta Alvja Hermaņa izrādei "Dzimšanas dienas kūka".

Kā "Delfi" informē JRT pārstāve Inga Liepiņa, lugas autors ir amerikāņu dramaturgs un kinoscenāriju autors Noa Haidls (Noah Haidle). Haidlu interesē smalkas pārejas no šķietamā dzīves reālisma uz pilnīgu sirreālismu. Un lielās tēmas – dzīvība un nāve, cilvēkam atvēlētais dzīves laiks, katram reiz doto vistuvāko cilvēku – ģimenes – vērtība, dzīves mirkļu vērtība. Šī tēma ienāk vai visās Haidla lugās – "Saturns atgriežas" (Saturn Returns, 2008), "Persefone jeb Lēnais laiks" (Persephone, Or Slow Time, 2009), "Nomodi" (Vigils, 2009), "Visam jāspīd un jālaistās" ("The Homemaker", 2015), "Dūmu kritiens" (Smokefall, 2016), "Dzimšanas dienas sveces" (Birthday Candles, 2018–2022, JRT versijā "Dzimšanas dienas kūka").

Jaunākā Haidla luga ir pirmizrādīta 2022. gada aprīlī gandrīz vienlaikus divās šķietami diametrāli pretējās vietās – uz visplašāko skatītāju loku orientētajā Ņujorkas Brodvejā un Vācijas augstās mākslas templī Berlīnes "Deutsches Theater". Lugu autors ir veltījis savai sievai, domājot par mīlestības spēku, kas spēj savienot pagātni, tagadni un nākotni.

"Dzīve no plānotā atšķiras, taču viena stabila tradīcija iet cauri visam mūžam. Katru dzimšanas dienu tiek cepta kūka. Ir 90 dzimšanas dienas un ir 90 kūkas," par iestudējumu raksta Liepiņa.

Šī rudens teātra kritiķu aptaujā, ko veicis Vācijas žurnāls "Theater heute", Haidla jaunais dramatiskais sacerējums ierindots starp gada labākajām lugām.

Izrādes režisors un scenogrāfs Alvis Hermanis par topošo jauniestudējumu saka: "Kad pasaule ļogās un grīļojas, tad jo labāk saprotam, ka svarīgākais dzīvē ir cilvēki, kuri mums ir vistuvākie – ģimene. Salīdzinot, viss pārējais ir mirāža un nieki. Dažreiz gribas uztaisīt izrādi bez ironijas un snobiska cinisma. Šis ir tas gadījums. Un vispār – jebkura cilvēka dzīve ir varens ceļojums laikā, telpā un sazin vēl kādās dimensijās. Šeit būs viens piemērs."

Lomās – Regīna Razuma, Agate Krista, Sabīne Tīkmane, Marta Lovisa, Elvita Ragovska, Gerds Lapoška, Jānis Grūtups, Ritvars Logins, Toms Harjo. Lugas tulkotāja – Ieva Lešinska, kostīmu māksliniece – Jana Čivžele.

Pirmizrāde JRT Lielajā zālē 2022. gada 30. novembrī. Pēc pirmizrādes līdz janvāra beigām repertuārā ir ieplānotas astoņas izrādes "Dzimšanas dienas kūka", kuras ir pilnībā izpārdotas. Decembra sākumā būs pieejamas biļetes uz izrādēm februārī.