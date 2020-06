Apaļu jubileju svin Valmieras teātra aktrise Vizma Kalme

Ceturtdien, 18. jūnijā, apaļu 80. gadu jubileju svin Valmieras teātra aktrise, režisora Vara Braslas dzīvesbiedre Vizma Kalme.

Profesionālo izglītību Vizma Kalme ieguvusi prestižajā Ļeņingradas Teātra, mūzikas un kinematogrāfijas institūtā. Pēc tā absolvēšanas 1965. gadā kļuvusi par Valmieras drāmas teātra aktrisi un spēlē tajā joprojām. Vizma Kalme arī filmējusies, galvenokārt epizodiskās lomās Vara Braslas filmās. Par lomu filmā "Vectēvs, kas bīstamāks par datoru" (2017) Vizma Kalme saņēmusi Nacionālo kino balvu "Lielais Kristaps" kategorijā "Labākā aktrise otrā plāna lomā".

"Vizma ir spēlējusi daudz un daudzveidīgas lomas, viņas dabas dotais talants ar lielisko humora izjūtu un spilgtajām raksturotājas dotībām ļāvis dažādu kalibru lomas padarīt spilgtas un neaizmirstamas gan teātrī, gan kino. Turklāt viņa ir viena no retajām aktrisēm, kas nebaidās uz skatuves būt smieklīga, vai darīt to, ko neviens no viņas negaidītu,"Valmieras teātra "Facebook" lapā par aktrisi raksta kolēģi.

Kā vēstīts Valmieras teātra mājaslapā, paralēli darbam teātrī Vizma Kalme pasniedz lietišķās etiķetes un sadzīves kultūras stundas un filmējas reklāmās.