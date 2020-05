Šā gada 8. maijā pulksten 19.00 tiešsaistē šeit virtuālo pirmizrādi piedzīvos atzītā krievu dramaturga Ivana Viripajeva lugas "Irānas konference" iestudējums Elmāra Seņkova režijā, apvienojot plašajā aktieru ansamblī izcilas teātra personības, kuras piekritušas piedalīties projektā, ko, iespējams, citkārt dažādu iemeslu dēļ būtu praktiski neiespējami īstenot.

Kā informē izrādes veidotāji, internetā pieejamajā izrādē piedalīsies tādi pieredzējuši un atzīti skatuves mākslinieki kā Lolita Cauka, Jekaterina Frolova, Inese Kučinska, Juris Bartkevičs, Mārtiņš Meiers, Arturs Krūzkops, Artūrs Skrastiņš, Andis Strods, kā arī jaunie aktieri Una Eglīte, Matīss Budovskis un Agris Krapivņickis. |

Izrādes "Irānas konference" ieraksts bez maksas norādītājā saitē būs pieejams līdz 10. maija pusnaktij.

Ivans Viripajevs ir viens no izcilākajiem Krievijas mūsdienu dramaturgiem, kura darbi Latvijā iestudēti vairākkārt. 2017. gadā sarakstītā luga "Irānas konference" stāsta par kādu it kā šķietami zinātnisku konferenci Dānijā, kurā satiekas Rietumu kultūras izcilākie un gaišākie prāti, inteliģence un citi ievērojami sabiedrības cilvēki, lai spriestu par kādas citas valsts – Irānas – un tās nācijas problēmām, cilvēktiesībām un reliģiju. Vai ir iespējams pamatot tādu viedokli, lai tas būtu neapšaubāms? Cik daudz patiesību ir uz šīs pasaules, un kāda ir mūsējā?

Režisors Elmārs Seņkovs par ideju saka: "Šis Viripajeva darbs jau kādu laiku ir manā uzmanības lokā. Ņemot vērā pasaulē un Latvijā notiekošo, kad pasaule šķiet apstājusies, cilvēks sāk formulēt savas eksistences būtību. Kas ir tie spēki, kas ir virs mums? Autors lugā skar tēmu, kas arī man ir viena no svarīgākajām – kā liberālā sabiedrība mēģina veidot attiecības ar to, kas mums ir neskaidrs un nesaprotams, un kā mēs cenšamies sadzīvot ar idejām, ko nespējam izskaidrot. Lugas materiāls atbilstoši nosaukumam ir sarakstīts konferences formātā, tie ir monologi, tās ir konferences dalībnieku runas, kas nereti apšauba iepriekš teikto vai pavērš to pilnīgi citā virzienā, runājot par tik būtiskiem jautājumiem kā cilvēktiesības, reliģija, dažādu kultūru sadursmes, u.c.. Esmu ārkārtīgi pateicīgs šiem brīnišķīgajiem aktieriem, kuri piekrita manam uzaicinājumam piedalīties šajā projektā. Tā bija lieliska iespēja, ko realitātē, pieļauju, nevarētu realizēt, bet šeit mēs satiekamies un sadarbojamies - ar dziļu un atbildīgu pieeju materiālam. Visi projektā iesaistītie mani iedvesmo, kad redzu viņu profesionalitāti un meistarību pat caur ekrānu radīt atmosfēru un klātbūtnes sajūtu. Paldies katram no viņiem, kas pieņēma šo izaicinājumu! Paldies visiem tuvajiem, kas mūs emocionāli un praktiski atbalstīja! Skatītājiem ir jābūt gataviem iedziļināties tēmā un koncentrēties. Tā ir konference, bet šoreiz ar iespēju to pat apstādināt, uztaisīt tēju vai kafiju, vēlreiz patīt atpakaļ un noklausīties atkal."

Izrādes interneta iestudējums veidots, izmantojot "Zoom" aplikāciju. Kopā ar režisoru Elmāru Seņkovu pie lugas "Irānas konference" iestudējuma strādāja video māksliniece Paulīne Kalniņa, skaņu mākslinieks Mārtiņš Zvirbulis, savukārt tehnisko risinājumu nodrošināja Linda Ģībiete un tehniskais asistents Uģis Ezerietis. No krievu valodas lugu tulkojis Arvis Viguls. Producente Asnate Siliņa, asistente Elīna Auzāne.