Ar lugas 'Notikums Višī pilsētā' iestudējumu sezonu atklās Rīgas Krievu teātris

Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris 9. oktobrī pulksten19 ar amerikāņu dramaturga Artura Millera lugas "Notikums Višī pilsētā" iestudējuma pirmizrādi atklās 138. sezonu.

Kā informēja teātra pārstāve Kristīna Tolmadževa, iestudējuma darbība norisinās 1942. gadā. Nelielā telpā pulcējusies kolorīta kompānija – mākslinieks, elektriķis, komersants, viesmīlis, aktieris un austriešu kņazs.

Ieskicējot izrādes sižetu, teātra pārstāve pastāstīja, ka visi personāži nav sanākuši kopā labprātīgi, viņi ir aizturēti uz ielas. Dokumentu pārbaude izvēršas par "vīrišķības, pašaizliedzības, līdzcietības un cilvēciskuma pārbaudi".

Iestudējuma radošo komandu veido teātra mākslinieciskais vadītājs un režisors Sergejs Golomazovs, scenogrāfs Mihails Kramenko, kostīmu māksliniece Kristīne Pasternaka, horeogrāfs Artūrs Skuteļskis un gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš.

Iestudējumā lomas atveidos Aleksejs Korgins, Vitālijs Jakovļevs, Dmitrijs Palēs, Jakovs Rafalsons, Rodions Kuzmins-Reizvihs vai Ivans Streļcovs, Igors Čerņavskis, Jurijs Kušpelo, Oļegs Teterins, Aleksandrs Maļikovs vai Ņikita Osipovs, Aleksandrs Poļiščuks, Arje Lermans, Vadims Grossmans, Artūrs Trukšs, Sergejs Gorohovs, Jevgenijs Čerkess, Maksims Busels un Artūrs Skuteļskis.

Millers ir 20. gadsimta otrās puses amerikāņu autors, dramaturgs un scenārists, kā arī vairāku literāro balvu, tostarp Pulicera prēmijas un četru "Tony" balvu ieguvējs. Pēc teātrī paustā, Millera lugu "Tas notika Viši" laikraksts "The New York Times" nodēvēja par vienu no mūslaiku nozīmīgākajām lugām, kas "skatītājiem atgriezusi lielo teātri".

Teātrī norādīja, ka psiholoģiskais trilleris, ko var nodēvēt arī par sociālo detektīvu un intelektuālo drāmu, nav zaudējusi ne aktualitāti, ne asumu tāpēc, ka vēsturiskie apstākļi kalpo ne vairāk kā dekorācijas, kas var iezīmēt laiku un telpu, bet ne notiekošā būtību. Lugas tēma un tie jautājumi, kas tiek uzdoti tās varoņiem, ir būtiski arī šodien, akcentēja Tolmadževa.