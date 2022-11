Ar plašu programmu svinēs Latvijas Nacionālā baleta simtgadi

Novembrī Latvijas Nacionālais balets aicina skatītājus uz plašu simtgades programmu. 5. novembrī notiks baleta "Serenāde. Carmina Burana" pirmizrāde, kam sekos filmu programma, izglītojošas sarunas, jauna grāmata, bet simtgades kulminācija 1. decembrī būs krāšņs Galā koncerts.

Latvijas Nacionālā baleta trupas pirmā izrāde, kas tika iestudēta pilnā apjomā, bija "Veltīgā uzmanība" 1922. gada 1. decembrī, tāpēc tieši pēc simt gadiem balets aicina uz jubilejas Galā koncertu, vēsta Latvijas Nacionālās operas un baleta pārstāve Irbe Treile.

Koncerts atklās Latvijas Nacionālā baleta daudzveidīgo repertuāru no klasikas un neoklasikas līdz modernajam un laikmetīgajam baletam, no pasaulslavenu horeogrāfu darbiem līdz mūsdienu latviešu horeogrāfijai. Līdzās fragmentiem no klasikas pērlēm "Raimonda", "Korsārs", "Bajadēra", "Kopēlija" un "Dons Kihots" koncerta skatītājiem būs iespēja baudīt gan pasaulslavenu mūsdienu horeogrāfu Marko Gekes, Edvarda Kluga un Kšistofa Pastora, gan arī mūsdienu latviešu horeogrāfu Aivara Leimaņa, Elzas Leimanes un Raimonda Martinova darbus.

Koncertā līdzās šobrīd spožākajiem Latvijas Nacionālā baleta dejotājiem piedalīsies arī viesmākslinieki: latviešu baletdejotāji Berlīnes Valsts baleta soliste Evelīna Godunova, Milānas Teatro alla Scala baleta vadošais solists Timofejs Andrijašenko, kā arī viņu skatuves partneri – Milānas Teatro alla Scala baleta vadošā soliste Nikoleta Manni (Nicoletta Manni) un Nīderlandes Nacionālā baleta vadošais solists Jongs Gju Čoi (Young Gyu Choi).

Pasaules Baleta dienā, 2. novembrī, Latvijas Nacionālais balets aicinās LNOB "Facebook" un "YouTube" kontos ieskatīties radošajā procesā, kas šobrīd, iestudējot baletus "Serenāde" un "Carmina Burana", risinās gan mēģinājumu zālē, gan uz Lielās skatuves.

Trīs novembra svētdienas operas Jaunajā zālē ciklā "Kino un balets" būs iespēja baudīt jaunu un senāku filmu skates. Ciklu 6. novembrī programmā "Baleta zvaigznājs" sāks pēc Rīgas Baleta skolas aicinājuma tapušās Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālās Filmu skolas studentu īsfilmas, kuru galvenie varoņi ir kādreizējās Latvijas Nacionālā baleta zvaigznes. Programmu 13. novembrī turpinās seansi "Prīmas" (filmas par Helēnu Tangijevu-Birznieci un Annu Priedi) un "Premjeri" (filmas par Aleksandru Lembergu un Alekseju Avečkinu). 20. novembrī skati noslēgs ar VKKF atbalstu tapušo baleta īsfilmu pirmizrādes, ko veidojuši režisori Katrīna Neiburga, Ineta Sipunova, Ivars Zviedris, Juris Pakalniņš un Uģis Olte – tās apkopotas programmā "Pirms priekškara".

Pasākums "Sarunas. Latvijas Nacionālajam baletam 100" 28. novembrī pulksten 18.30 Jaunajā zālē aicinās atskatīties uz Latvijas Nacionālā baleta pirmsākumiem. Pasākumā interesentiem būs iespēja izglītojošas lekcijas un sarunu formā ieskatīties Latvijas Nacionālā baleta simts gadu ilgajā vēsturē. Apmeklētājus gaida arī muzikāli priekšnesumi un tikšanās ar baleta mākslas meistariem.

Novembra nogalē iznāks grāmata "Gadsimts vai viens mirklis? Latvijas Nacionālajam baletam 100", kas atskatīsies uz Latvijas Nacionālā baleta vēsturi, īpaši pievēršoties pēdējai desmitgadei. Grāmatā iekļauts bagāts foto materiāls – gan vēsturiski izrāžu attēli, gan šogad tapušas mūsdienu mākslinieku fotosērijas.

Latvijas Fotogrāfijas muzejā vēl līdz 27. novembrim skatāma izstāde "Mēģinājums". Izstādē piedalās fotogrāfi Jānis Deinats, Vika Eksta, Iveta Gabaliņa, Reinis Hofmanis, Kristīne Madjare, Andrejs Strokins un Agnese Zeltiņa. Darbi tapuši no šī gada janvāra līdz augustam dažādos baleta radīšanas apstākļos: uzvedumos un mēģinājumu zālēs, darbnīcās un studijā, atspoguļojot personības, procesu, emocijas, kustību un vidi.

Latvijas Nacionālais balets šomēnes priecēs ne tikai Latvijas, bet arī Somijas skatītājus, jo 11. un 12. novembrī Tamperes hallē notiks Sergeja Prokofjeva baleta "Romeo un Džuljeta" viesizrādes.

Pilna Latvijas Nacionālā baleta simtgades programma pieejama LNOB mājaslapā.