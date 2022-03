Arhīva foto: Aktierim, režisoram, rakstniekam Kārlim Pamšem - 105

Šī gada 31. martā aprit 105 gadi kopš dzimis vispusīgi apdāvinātais, ar lielu radošo enerģiju apveltītais aktieris, režisors, rakstnieks un skatuves mākslas pedagogs Kārlis Pamše (1917-2015). Pieminot izcilo teātra personību, Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs piedāvā aplūkot vēsturiskas fotogrāfijas ar Kārli Pamši.

Nākamais režisors Kārlis Pamše piedzima Virānes pagastā, mācījās Dzelzavas pamatskolā, beidza Jaungulbenes lauksaimniecības skolu, no 1937. gada Rīgā apmeklēja Zeltmata Latvju dramatiskos kursus, Viļa Lapenieka Tautas teātra studiju, 1947. gadā beidza Drāmas teātra aktieru studiju un 1953. gadā ar Aleksandra Ostrovska "Mežs" iestudējumu izcili absolvēja Latvijas Valsts konservatorijas Teātra fakultātes Režijas nodaļu.

No 1944. gada Kārlis Pamše bija Valsts Akadēmiskā drāmas teātra aktieris un režisora asistents, bet no 1953. līdz 1965. gadam režisors iestudēja vairāk kā 20 izrādes, no kurām leģendāri augstu atzinību guva Alehandro Kasones lugas "Trešais vārds", Antona Čehova lugas "Kaija" un Teodora Dreizera romāna "Amerikāņu traģēdija" iestudējumi.

No 1966. gada Kārlis Pamše bija Rīgas Operetes teātra režisors un no 1978. līdz 1989. gadam atzīts galvenais režisors, kas iestudēja izrādes "Peldētāja Zuzanna", "Silva", "Trejmeitiņas" u.c.

Foto: Scenogrāfs Gunārs Zemgals (no kreisās) un režisors Kārlis Pamše pie dekorāciju maketa. 1959. gads. Arhīva foto.

Aptuveni 60 gadus Kārlis Pamše piedalījās Latvijas Radio raidījumu veidošanā, kā arī, pateicoties izcilajām teātra vēstures zināšanām, stāstnieka talantam un asprātībai, bija gaidīts viesis Mākslas darbinieku nama sarīkojumos u.c. auditorijās. No 1953. gada režisors bija Latvijas Valsts konservatorijas Teātra fakultātes aktieru meistarības un režijas pasniedzējs.

Kārlis Pamše jau skolas gados rakstīja dzejoļus un arī Drāmas teātra studijas izsniegtajā raksturojumā bija minēts viņa literārais talants, kuru režisors, publicējot periodikā vairāk kā 400 rakstus un uzrakstot aptuveni 10 grāmatas par teātra mākslu, aktieriem, arvien apliecināja. Kārlis Pamše ir "Nemierā ar sevi: stāsts par aktrisi Ludmilu Špīlbergu", "Kāpums mūža garumā: atmiņas par A. Amtmani-Briedīti", "Anta Klints. Sarunas", "Operetes karuselī: stāsts par Edgaru Zveju", "Jānis Zābers: atmiņu krājums" u.c. grāmatu autors.

Pieminot izcilo teātra personību, Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs piedāvā vietnē www.redzidzirdilatviju.lv skatīt ne tikai fotogrāfijas, bet arī režisora Romualda Pipara 1979. gada kinožurnālu "Padomju Latvija" Nr. 12, kura divi sižeti ir veltīti Teātra fakultātes operetes klasei un Kārļa Pamšes Rīgas Operetes teātrī iestudētā Raimonda Paula mūzikla "Māsa Kerija" pirmizrādei.