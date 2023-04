Arhīva foto: Komisko lomu meistaram, aktierim Leonam Krivānam – 85

Otrdien, 18. aprīlī, 85. dzimšanas dienu svinētu Dailes teātra aktieris, labsirdīgo varoņu atveidotājs un komisko lomu meistars Leons Krivāns (17.04.1938-07.11.2020). Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs piedāvā iepazīties ar foto dokumentiem, kuros redzams aktieris. Dažādi videomateriāli un citas vēsturiskas liecībās, kurās redzams Leons Krivāns, atrodamas vietnē "Redzi dzirdi Latviju".

Leons Krivāns mācījies Rīgas 2. pamatskolā, pēc tam Rīgas 6. vidusskolā. Aktieris vēlāk atzinis, ka jaunībā nav sapņojis par aktiera karjeru. Tomēr 1959. gadā viņš, kompānijas pēc, kopā ar draugiem iestājās Dailes teātra 3. studijā, kuru pabeidza 1962. gadā. Pēc studiju beigām uzņemts Dailes teātra trupā. Darbojies humoristiskajā Latvijas Televīzijas raidījumā "TV pirts" (1960-1970), kas padarīja viņu atpazīstamu sabiedrībā.

Aktieris nospēlējis daudz lomu uz Dailes teātra skatuves. Ints Vienaldzīgais "Sākās ar melno kaķi" (1966), Sers Viljams Keitsbijs "Ričards III" (1972), Džeikobs Formens "Šerloks Holmss" (1980), Staņislavs Novaks "Desants" (1985) ir tikai dažas no viņa lomām teātrī. Augstu novērtējumu saņēma viņa aktierdarbs diplomdarba izrādē "Ugunī" (1966), kurā viņš atveidoja Sutku. Tomēr par aktiera "mūža lomu" uz teātra skatuves mēdz saukt viņa atveidoto kontrabasistu monoizrādē "Kontrabass" (1988). Šo lugu viņš bija sameklējis pats un vēlāk par šo lomu esot teicis, ka tā palīdzējusi izlauzties no komisko lomu šablona un saprast aktiera profesijas sūtību. 1992. gadā viņš devās pelnītā pensijā, tomēr ilgodamies pēc teātra, kā ārštata aktieris atgriezās uz skatuves vairākās izrādēs, no kurām spilgtākā bija "Dzīvīte, dzīvīte..." (2004), kurā viņš tēloja Frici Debestiņu. Žanis izrādē "Plikie un pusplikie" (2014) savukārt bija viņa pēdējā loma.

Foto: Skats no izrādes "Dzīvīte, dzīvīte..." Foto: Jānis Deinats, Dailes teātra arhīvs

Leons Krivāns arī filmējies dažādās Rīgas kinostudijas filmās. Skatītāji viņu pazīst kā Spuļģi Rozi no populārās latviešu spēlfilmas "Dāvana vientuļai sievietei" (1973), kas iespējams, ir viņa zināmākā kino loma. Tajā viņš piedalījies pēc intensīviem divu nedēļu autobraukšanas kursiem, jo pirms filmas viņam autovadītāja apliecība nav bijusi. Viņš tēlojis arī Frīdi filmā "Kapteiņa Enriko pulkstenis" (1967) un Grigalu filmā "Tereona galva" (1982), kā arī piedalījies epizodiskās lomās tādās filmās kā "Mērnieku laiki" (1968), "Vella kalpi Vella dzirnavās" (1972), "Dārzs ar spoku" (1983) u.c.

Mūsdienu skatītājam Leona Krivāna vārds visvairāk noteikti saistās ar seriāliem "Sirdsmīļā Monika" (2000-2001), kurā viņš atveidoja Žani Vimbu un "Ugunsgrēks" (2009-2012), kurā viņš ilgus gadus tēloja labsirdīgā šveicara Miervalža (Mieriņa) lomu.

Foto: Publicitātes foto

2018. gadā aktieris saņēmis IV šķiras Atzinības krustu "Par radošo mūža ieguldījumu Latvijas teātra un kino mākslā".