Arhīva foto: Talantīgajai aktrisei Ērikai Ferdai – 105

2019. gada 24. jūnijā tika pieminēta talantīgās, ar apbrīnojamu vitālo enerģiju apveltītās aktrises, skatuves kustību režisores, skatuves mākslas pedagoģes, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieres Ērikas Ferdas (1914-1997) 105 gadu jubileja. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs aicina iepazīties ar fotogrāfijām, kurās redzama Dailes teātra aktrise un skatuves kustību režisore Ērika Ferda.

Aktiera un režisora Jūlija Ferdas ģimenē Baku (Azerbaidžānā) dzimusī Ērika 1922. gadā kopā ar māti atbrauca uz Latviju, mācījās Rīgas pilsētas 4. ģimnāzijā, baleta studijā, Nacionālās operas baletskolā, Ernesta Feldmaņa teātra kursos, 1936. gadā beidza Latvju dramatiskos kursus.

No 1937. gada Ērika Ferda bija Dailes teātra aktrise, galvenokārt raksturlomu tēlotāja, kas savu spilgto talantu apliecināja vairāk nekā 130 lomās. Lielāko prieku aktrisei sniedza huzāra uniformā tērptās Šuras loma Aleksandra Gladkova lugā "Sendienās" (1946). Temperamentīga un spoža Ērika Ferda bija arī Dorotejas lomā Ričarda Brinslija Šeridana komēdijā "Atjautīgā aukle" (1974. g.), kas piedzīvoja aptuveni 300 izrāžu.

Sākot no 1945. gada Ērika Ferda bija arī Dailes teātra skatuves kustību režisore, no 1946. gada Dailes teātra studiju skatuves kustības un dejas pedagoģe, no 1948. gada Latvijas Valsts konservatorijas pasniedzēja, vairāku operas iestudējumu kustību režisore. Neaizmirstama ir Ērikas Ferdas atveidotā Olga 1957. gada spēlfilmā "Zvejnieka dēls" u. c. izteiksmīgas lomas aptuveni 15 kinofilmās.