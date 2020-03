Atceltas Kristīnes Krūzes iestudējuma 'Zenta Mauriņa. Dokumentālie sapņi' izrādes

Režisores Kristīnes Krūzes izrādes "Zenta Mauriņa. Dokumentālie sapņi" saistībā ar ārkārtas situāciju valstī, laika posmā no 13. marta līdz 14. aprīlim tiek atceltas, portālu "Delfi" informē izrādes veidotāji.

Ieplānotās izrādes 19., 29. martā un 9. aprīlī tiks pārceltas uz vēlāku laiku. Informācija par pārcelto izrāžu norises laikiem tiks paziņoti pēc vispārējo ierobežojumu atcelšanas.

Izrādes atcelšanas gadījumā, nauda par iegādātajām biļetēm, atbilstoši Patērētāju tiesību likumam, tiks atmaksāta.

Izrādes veidotāji saka paldies par skatītāju pacietību un aicina sekot līdzi aktuālajai informācijai "Facebook" lapā – "Zenta Mauriņa. Dokumentālie sapņi".

Iestudējums “Zenta Mauriņa. Dokumentālie sapņi” pirmizrādi piedzīvoja 2018. gada novembrī, bet sezonas beigās saņēma nominācijas četrās “Spēlmaņu nakts” kategorijās, tai skaitā “Labākā mazās formas izrāde”.

“Izrādes ideja radās, lasot Zentas Mauriņas grāmatas. Jau sākot lasīt, bija sajūta, ka varētu par šo izcilo personību veidot izrādi vai filmu, ka man ar to gribas dalīties tālāk. Tas bija tik iedvesmojoši! Man, un es arī domāju – visiem no viņas ir daudz ko mācīties! Zenta Mauriņa bija latviete, sieviete, kas piedzima un dzīvoja 20. gadsimta sākumā, kas, kaut arī kopš piecu gadu vecuma bija ratiņkrēslā, tik un tā darīja to, ko savā dzīvē bija gribējusi. Zenta Mauriņa ar savu darbību jau savas dzīves laikā guva pasaules atzinību, taču Latvijā padomju laikā tika noliegta, aizliegta. Joprojām viņa ir viena no visvairāk tulkotajām un starptautisku atzinību guvušajām latviešu autorēm, nodzīvojot garu, sarežģītu un mīlestības pilnu mūžu ārpus Latvijas pēc Otrā pasaules kara," iepriekš rakstīja izrādes veidotāji.

Izrādes "Zenta Mauriņa. Dokumentālie sapņi" radošā grupa: režisore – Kristīne Krūze-Hermane, lugas autori – Rasa Bugavičute-Pēce, Kristīne Krūze, aktieri – Lauma Balode, Kaspars Dumburs, Anna Nele Āboliņa, kostīmu māksliniece Jana Čivžele, skaņu un mūzikas autors – Mārtiņš Meiers, scenogrāfija – Dace Sloka, gaismu māksliniece – Jūlija Bondarenko, producente – Lauma Balode. Konsultante – Maija Rolava, Zentas Mauriņas istabas vadītāja Grobiņā.