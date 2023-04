Atkārtoti rādīs festivāla 'Homo Novus' programmas iestudējumu 'Brieža pēdējā nakts'

Latvijas Nedzirdīgo savienības kultūras centrā "Rītausma" 23. aprīlī pulksten 18 būs skatāma dramaturga Jāņa Baloža un aktiera, skaņu mākslinieka Noela Kano izrāde "Brieža pēdējā nakts".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Iestudējums "Brieža pēdējā nakts" pirmizrādi piedzīvoja Starptautiskajā jaunā teātra festivālā "Homo Novus" 2022. gadā. Izrāde izpelnījusies ne tikai skatītāju ievērību, bet arī programmas "Apvērsums" jauno kuratoru uzmanību – jaunieši izvēlējušies darbu iekļaut arī "Rosendal Teater" (Tronheima, Norvēģija) rīkotā festivāla "Bastard" programmā 2023. gada aprīlī. Pirms došanās uz Tronheimu izrāde vēlreiz atgriezīsies pie skatītājiem Rīgā, portālu "Delfi" informē Latvijas Jaunā teātra institūta pārstāvji.

Izrādes veidotāji Jānis Balodis no Latvijas un Noels Kano no Argentīnas pirmo reizi satikās 2021. gada decembrī, kad Noels no Amsterdamas ieradās Klaipēdā. Jānis viņu sagaidīja Klaipēdas ostā un jau pa tumsu abi ar mašīnu devās tālāk uz Rīgu. Drīz pēc izbraukšanas sākās sniegputenis, tāpēc Jānis izvēlējās braukt pa mazāku lauku ceļu, kur notika sadursme ar briedi.

Jānis Balodis atklāj, ka izrādes "Brieža pēdējā nakts" pamatā ir stāsts par kādu decembra vakaru: "Apmeklējām "Lidl", aizbraucām uzpildīt degvielu "Viada" benzīntankā, kur satikām kādu antropologu, notriecām briedi, izšķaidījām galvaskausu, notašķījāmies ar asinīm un fēcēm, bēgām no suņiem un gandrīz netikām ielaisti taksī. Stāsts par mežiem, kas pilni ar cilvēkiem un vēl cilvēciskākiem gariem, kas tajos mīt".

Izrāde notiek angļu valodā. Norises vieta – Latvijas Nedzirdīgo savienības kultūras centrs "Rītausma" – atrodas Kandavas iela 27, Rīgā.