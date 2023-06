Būtu audzinājuši savus aktierus. Hermanis turpina dusmoties sociālajos medijos

Turpinot komentēt paša izraisīto skandālu par to, ka Dailes teātris "brutāli pārpērk" jaunos aktierus no citiem Latvijas teātriem, Jaunā Rīgas teātra (JRT) mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis sociālajā medijā "Instagram" raksta, ka viņa iepriekšējais ieraksts par iespējamo tiesāšanos ticis sagrozīts. Viņš norāda, ka nevienā brīdī nevēršas pret aktieru brīvo tirgu, bet gan pret negodīgu konkurenci.

"JRT, Liepājas un Valmieras teātri vispār nevienā brīdī un nevienā vietā nevēršas pret brīvu darba tirgu un brīvu aktieru izvēli strādāt, kur katrs(a) izvēlas. Mēs vēršamies pret negodīgu konkurenci, kur viens bagātākais teātris izvēlas nevis audzināt un ieguldīties savu jauno aktieru sagatavošanā, bet pārpērk tos no citiem teātriem bez jebkādām kompensācijām," raksta JRT mākslinieciskais vadītājs.

"Dailes teātra priekšnieki visu kovida laiku varēja izmantot, lai gatavotu savu aktieru studiju. Bet viņi izvēlējās vieglāku ceļu. Piemēram, Pāvula laika Dailes teātris kādreiz bija slavens ar savām aktieru studijām. Šim, savukārt, cita pieeja teātra mākslai," savā "Instagram" profilā raksta Hermanis. Viņš savu ierakstu ilustrējis ar fotogrāfiju, kurā redzams kopā ar izcilo aktieri Eduardu Pāvulu (1929-2006), kurš no Dailes teātra aizgāja jau 1985. gadā.

Jau vēstīts, ka 6. jūnija vakarā Hermanis sociālajos medijos publicēja emocionālu vēstījumu, par to, ka Dailes teātris uzrunājis 12 jaunos aktierus no citiem Latvijas teātriem, tai skaitā JRT. "Lielais teātra biznesmenis Juris Žagars un viņa draugs vanabī Krišjānis Barons no Staļina prēmijas laureāta Smiļģa Dailes teātra var jau sākt gatavoties kārtējai lielajai tiesas prāvai," šādus vārdus kolēģiem Dailes teātrī veltīja Hermanis.

Dienu vēlāk atbildi sniedza arī Dailes teātra vadība, sakot, ka Hermaņa publicētais tikai daļēji ir patiess – uzrunāti trīs jaunie aktieri un vienu vidējās paaudzes aktieris, piedāvājot darbu Dailes teātrī.

Tāpat teātris esot gandarīts par uzsākto diskusiju par aktieru profesionālo izglītību un profesionālo teātru lomu tajā, paužot gatavību aicināt arī citus teātrus un Kultūras ministriju uz racionālu diskusiju kā veiksmīgāk to organizēt.

Tāpat Dailes teātra vadītāji atklāja, ka šovasar sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju plānots uzņemt aktieru kursu ar muzikālu specializāciju, līdzfinansējot 10 studentu pirmā gada mācības. Tas tiks darīts ar kāda Latvijas uzņēmuma palīdzību, norāda teātris. Tāpat šovasar uzņemtajiem jaunajiem aktieriem nebūs pienākuma pēc studiju beigām zināmu laiku nostrādāt tieši Dailes teātrī.