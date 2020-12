Ciklā 'Sarunas pirms jubilejas' ar sev tuviem cilvēkiem tiksies Rēzija Kalniņa

Gatavojoties Rēzijas Kalniņas apaļajai jubilejai, Mūzikas un drāmas telpa "OratoriO" piedāvās tiešsaistes sarunu ciklu ar aktrisei nozīmīgiem cilvēkiem no bērnības līdz šodienai.

Kā "Delfi" informēja "OratoriO" pārstāve Agnese Tauriņa, sākot no 15.decembra, katru dienu līdz pat Rēzijas Kalniņas dzimšanas dienai 23. decembrī, "OratoriO" "Facebook" un "YouTube" profilā varēs redzēt un klausīties sarunas ar kādu no Rēzijai svarīgiem dzīves cilvēkiem. Pirmā "Sarunas pirms jubilejas" viešņa būs Krustmāte Lienīte jeb Liene Lūse, Rēzijas Kalniņas bērnudārza laika ''mamma''.

Vēl pie Rēzijas Kalniņas viesosies Horens Stalbe, kavējoties skola laika atmiņu mirkļos, aktrise Agnese Zeltiņa ar kopīgām atmiņām par studiju laiku, Dace Micāne-Zālīte, kuru ar jubilāri vieno konservatorija, ''dzīves skola'' un kopīgā Gogēna filma, Ausma Kantāne, ar stāstiem par pirmajiem soļiem Dailes teātrī, draudzene uzņēmēja Inese Ozola, Orests Silabriedis kā gara draugs, un aktrises dzīvesbiedrs, diriģents Ainārs Rubiķis. Cikla ''Sarunas pirms jubilejas'' noslēgumā 23. decembrī pulksten 21 tiešraidē no "OratoriO" notiks Rēzijas un viņas dvīņubrāļa Krista Kalniņa dzejas lasījums. Tajā būs dzirdami darbi no mācītāja Krista Kalniņa jaunā dzejoļu krājuma "Niekkalbīša dzejoļu grāmatiņa". Pirms tam, pulksten 17, gaidāma tiešraide no Vecās Ģertrūdes baznīcas Dievkalpojuma.

Savukārt sākot no 23. decembra, skatītājiem un klausītājiem tiks piedāvāti divi Ziemassvētku koncertieraksti "Meklētāja Roze" un "Mana roka Tavējā", kuri būs skatāmi "Biļešu paradīzes" vietnē.

Atgādinām, ka "OratoriO" ir jauna mākslas platforma jeb mūzikas un drāmas telpa, kuru kopīgi radījuši aktrise un režisore Rēzija Kalniņa un diriģents Ainārs Rubiķis. "OratoriO" atrodas Sporta 2 kvartālā.