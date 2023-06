Dailes 'ROTKHO' sajūsmina Atēnu publiku; gaidāmas viesizrādes arī citur Eiropā

Tikko no viesizrādēm Atēnās, modernajā "Onassis Stegi" centrā atgriezusies Dailes teātra izrādes "ROTKHO" radošā komanda. Grieķijā izrāde izpelnījusies publikas sajūsmu un stāvovācijas, kā arī uzaicinājumus uz viesizrādēm Francijā, Amsterdamā un Milānā.

Kā "Delfi" norāda teātra komunikācijas speciāliste Agnese Vārpiņa, izrādes panākumi Latvijā un Polijā ir raisījuši starptautisku interesi un kā pirmā viesizrāžu vieta ārzemēs bija izmeklētas publikas iecienītais "Onassis Stegi" Atēnās, Grieķijā.

Dailes teātra direktors Juris Žagars komentē: "Šāda apjomīga un ambicioza izrāde ir īpašs notikums ne vien Latvijas teātrī, tas ir pamanīts kultūras notikums arī starptautiski. Esam daudz strādājuši, lai šo izrādi gan tehniski, gan mākslinieciski nevainojamā kvalitātē aizvestu ārpus Dailes skatuves."

Foto: Pinelopi Gerasimou, "Onassis Stegi"

Viņš uzsver, ka viesizrādes ar šo iestudējumu nav vienkāršas, jo "ROTKHO" tehniski ir viena no visu laiku sarežģītākajām Dailes izrādēm.

"Esam novērtēti, Lukaša Tvarkovska radošā komanda un Dailes aktieri saņem stāvovācijas, kritiķi slavē un starptautiskie kuratori mūs aicina tālāk. Esam jau iekļauti viesizrāžu repertuārā nākamā gada sākumā Francijā, slavenajā Odeona teātrī (THÉATRE DE L'ODÉON) Parīzē ar deviņām izrādēm pēc kārtas, pavasarī mūs gaida Amsterdamā un Milānā," stāsta Žagars.

Iedvesmojoties no Marka Rotko darbiem, viens no patlaban Eiropas teātru pasaulē izaicinošākajiem jaunajiem poļu režisoriem, kurš savās izrādēs drosmīgi apvieno teātra mākslu ar video un mūziku, Lukašs Tvarkovskis ar starptautisku komandu un Dailes teātra kolēģiem Dailes teātrī pagājušajā sezonā iestudēja izrādi "ROTKHO". Poļu režisora veidotā izrāde Atēnās pagājušajā nedēļā tika nospēlēta četras reizes pilnā, tūkstošvietīgā skatītāju zālē. Un, līdzīgi kā Latvijā, arī šeit skatītāji izrādi uzņēma ar stāvovācijām.

Foto: Pinelopi Gerasimou, "Onassis Stegi"

Mākslinieka un scenogrāfa Fabjēna Ledē radītā skatuves telpa ir nebijuša mēroga tehnoloģisks izaicinājums. Izrādes scenogrāfijā tiek strādāts ar video un gaismu, atklājot mijiedarbību starp fiziskās mākslas mistēriju un virtuālo mākslu, mākslas dublikātu kopiju.

Skatuves risinājumu veido piecas kustīgas, bet noslēgtas būves. Skatītāji tur notiekošo vēro septiņās tiešraižu projekcijās. Skaņas, gaismas un video pultis tiek savstarpēji sinhronizētas, lai nodrošinātu neredzētas iespējas un pēkšņas skatuviskās ilūzijas. Skaņas aparatūra ļauj nodrošināt 120 decibelu lielu skaņas jaudu, kas līdzvērtīgs tam, ko rada līdzās stāvošs iedarbināts helikopters.

Izrādi veidojusi starptautiska mākslinieciskā komanda. Režisors, lugas autore, video mākslinieks, komponists ir no Polijas, scenogrāfs ir francūzis, kostīmu mākslinieki no Vācijas, gaismu mākslinieks ir lietuvietis. Lielākā daļa aktieru ir no Dailes teātra, bet izrādē piedalās arī divi poļu aktieri no JK Opoles teātra Polijā, kā arī divi neprofesionāli ķīniešu aktieri no Rīgas.

Izrāde "ROTKHO" novērtēta ar vairākām "Spēlmaņu nakts" 2021./2022. sezonas balvām – "Gada lielās formas izrāde", "Gada režisors" Lukašs Tvarkovskis, "Gada vizuālā tēla autors" Fabjēns Ledē, "Gada aktrise otrā plāna lomā" par Melas Rotko lomu – Vita Vārpiņa.

Foto: F64

Tāpat izrāde saņēmusi vairākas nominācijas "Spēlmaņu nakts" balvām. Aktieris Juris Bartkevičs tika nominēts "Spēlmaņu nakts" 2021./2022. balvai kategorijā "Gada aktieris otrā plāna lomā" par Rotko lomu, "Gada aktrise otrā plāna lomā" – Katažina Osipuka (Destiny Hope), "Gada aktieris otrā plāna lomā"– Andžejs Jakubčiks (Aktieris), "Gada vizuālā tēla autors" – Jakubs Lehs (video), Euģenijus Sabaļausks (gaisma), "Gada jaundarbs mūzikā"– Lubomirs Gželaks, "Gada horeogrāfs vai kustību mākslinieks" – Pavels Sakovičs.

Izrādes māklinieks un scenogrāfs Fabjēns Ledē un kostīmu māksliniece Svenja Gasena šī gada maijā saņēma prestižo Polijas skatuves dizaina un kostīmu festivāla "Scena w Budowie" galveno "Golden Pocket" Grand Prix balvu par "ROTKHO" scenogrāfiju un kostīmiem.

Viltojums un oriģināls ir izrādes stāsta centrālā tēma, kā arī to paradoksālās metastāzes virtuālajā vidē. Lukašs Tvarkovskis, izveidojis izrādi, kura tostarp cenšas izpētīt – ko īsti nozīmē arī jaunā tendence - mākslas darbus veidot digitālā vidē un nodrošināt ar blokķēžu tehnoloģiju. Izrādes pamatā ir patiess stāsts par mākslas viltojumu un afēru, kad kāda no Marka Rotko gleznām tika pārdota par 8.5 miljoniem dolāru, bet izrādījās, ka tā bija viltota. Vai viltots mākslas darbs spēj aizkustināt tik pat ļoti kā oriģināls? Kāda nozīme ir mākslinieka darba autentiskumam un, visvarīgākais jautājums, – vai teātra mākslas nepastarpinātā pieredze ir kaut kas, kas ir pasargāts no šādiem tirgus principiem. Sarunu par šādiem jautājumiem rosina izrāde.

Foto: Pinelopi Gerasimou, "Onassis Stegi"

Izrādei nav žanra – dramaturģija, režija, scenogrāfija un aktierspēle sintēzē ar tehnoloģiskajiem risinājumiem, kādus izmanto TV un kino, veido Latvijā unikālu mākslas notikumu. Lai īstenotu radošās komandas ieceres, izrādei tika piesaistīts atbalstītājs – par izrādes inovāciju partneri kļuva LMT.

Izrādes nosaukums "ROTKHO" apzināti veidots, lai samulsinātu skatītāju, tas pareizi angliski rakstītos Rothko. No vienas puses, ROTKHO ir slavenā mākslinieka uzvārda kropļojums līdzīgi tam, kā slaveni zīmoli tiek aizstāti ar viltojumiem, piemēram, "Adibas" vai "Dolce Banana". No otras, izrādes nosaukums ilustrē Grēma Rovlinsona izvirzīto hipotēzi, ka neatkarīgi no burtu kārtības, kamēr vien vārda pirmais un pēdējais burts paliek savā vietā, mēs spējam saprast rakstīto tekstu.

Izrāde tapusi sadarbībā ar Polijas "JK Opoles" teātri (JK Opole Theater ; Jan Kochanowski theatre), Adama Mickeviča institūtu( Instytut Adama Mickiewicza) un ar Polijas Republikas Kultūras un nacionālā mantojuma ministrijas līdzfinansējumu.

Lomās: Juris Bartkevičs, Kaspars Dumburs, Ērika Eglija- Grāvele vai Ilze Ķuzule-Skrastiņa, Jaņa Huana (Yan Huang), Andžejs Jakubčiks (Andrzej Jakubczyk), Rēzija Kalniņa, Katažina Osipuka (Katarzyna Osipuk), Artūrs Skrastiņš, Mārtiņš Upenieks, Vita Vārpiņa, Toms Veličko, Sjaočeņs Vans (Xiaochen Wang).

Izrāde Dailes teātra repertuārā būs arī nākamajā sezonā, šobrīd biļetes var iegādāties uz izrādēm 23., 24., 25. augustā, kā arī 3., 4., 5. novembrī.