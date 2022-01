Dailes teātrī janvārī gaidāmi jauni iestudējumi – 'Pavasaris' un 'Izrāde, kas saiet sviestā'

Dailes teātrī janvārī gaidāmas pirmizrādes diviem starptautiskiem projektiem – igauņu literatūras klasiķa Oskara Lutsa darba "Pavasaris" iestudējumam un angļu komēdijai "Izrāde, kas saiet sviestā".

Kā "Delfi" informē teātra pārstāve Agnese Vārpiņa, 12. janvārī gaidāma pirmizrāde iestudējumam "Pavasaris", ko veido viens no zināmākajiem igauņu režisoriem, klasiķis un poētiskā teātra meistars Prīts Pedajass.

"Pavasaris" ir sirsnīgs, humora pilns un aizkustinošs stāsts par draudzību un lauku jauniešu skolas dzīvi, rakstnieka Lutsa skolas gadiem ciema baznīcas skolā, igauņu nacionālās atmodas laikā – 20. gadsimta sākumā, vēsta Vārpiņa.

Latvijā pirmo reizi romāna "Pavasaris" dramatizējumu iestudēja igauņu režisors Miks Mikivers 1980. gadā, Jaunatnes teātrī. Iestudējums tika izrādīts vairāk nekā 350 reižu.

Oskara Lutsa romāns "Pavasaris" atzīts par otro nozīmīgāko literāro darbu Igaunijā, bet tā dramatizējums ir visu laiku visvairāk iestudētais literārais darbs mūsu ziemeļu kaimiņu teātros.

Izrādē piedalās: Lauris Subatnieks, Lauris Dzelzītis, Gints Grāvelis, Dainis Gaidelis, Artis Robežnieks, Kristīne Nevarauska, Aldis Siliņš, Niklāvs Kurpnieks, Mārtiņš Upenieks, Gints Andžāns, Juris Strenga, Indra Briķe, Juris Bartkevičs, Lidija Pupure, Anete Krasovska, Ērika Eglija-Grāvele, Milēna Miškēviča, Katrīna Griga , Kārlis Arnolds Avots, Inga Seņkāne.

Scenogrāfiju izrādei veidojis Mārtiņš Vilkārsis, tērpus- Ilze Vītoliņa, horeogrāfe – Inga Seņkāne, gaismu mākslinieks – Marguss Vaigurs.

Savukārt 26. janvārī Dailes teātrī gaidāma pirmizrāde nākamajam starptautiskajam projektam - angļu komēdijā "Izrāde, kas saiet sviestā". Iestudējums tiek veidots kā Londonas Vestendas "Mischief Theatre" oriģinālizrādes "The Play That Goes Wrong" replika, tās izveidi kopā ar Dailes aktieriem un tehnisko komandu vada "Mischief Theatre" režisore Eimija Mārčanta (Amy Marchant).

Šī Henrija Luisa, Džonatana Sēra un Henrija Šīlda luga 2015. gadā ieguva prestižo Lorensa Olivjē balvu kā gada labākā komēdija. "The Play That Goes Wrong" izrādīta jau vairāk nekā 30 pasaules valstīs, tostarp guvusi panākumus Brodvejā. Kā norāda Vārpiņa, šī būs lieliska iespēja vienu no pieprasītākajām šī brīža komēdijām Londonā redzēt Latvijā.

Luga stāsta par kādas universitātes drāmas pulciņu un viņu iestudējuma "Slepkavība Haveršamas muižā" pirmizrādi, kuras laikā greizi noiet pilnībā viss – rekvizīti neturas pie sienām, aktieri aizmirst tekstu, pat iebrūk skatuves grīda. Par spīti force majeure apstākļiem, drāmas pulciņa entuziasti apņēmušies izrādi nospēlēt līdz galam.

Lomās: Mārtiņš Upenieks vai Lauris Subatnieks, Andris Bulis vai Kārlis Arnolds Avots, Ieva Segliņa vai Kristīne Nevarauska, Imants Strads vai Artis Robežnieks, Toms Veličko vai Kaspars Dumburs, Anete Krasovska vai Ērika Eglija-Grāvele, Gints Andžāns vai Niklāvs Kurpnieks, vai Gints Grāvelis.

Oriģinālā iestudējuma radošā komanda: autori – Henrijs Luiss, Džonatans Seiers, Henrijs Šīlds, scenogrāfija – Naidžels Huks, gaismu mākslinieks – Riks Mauntdžojs, kostīmu mākslinieks – Roberto Suroče, horeogrāfija – Deivs Hērns, mūzikas autors – Robs Falkoners, režisors – Marks Bels. Mischief Theatre izrādes "The Play That Goes Wrong" pirmuzvedumu Vestendā, Londonā uzvedis Kenijs Vakss un "Stage Presence".