Dailes teātrī top izrāde ar Džonu Malkoviču un Ingeborgu Dapkunaiti

Dailes teātrī šobrīd strādā pasaules mēroga zvaigznes – krievu režisors Timofejs Kuļabins iestudē franču dramaturga Bernāra Marī Koltesa darbu "Kokvilnas lauku vientulībā" ar Džonu Malkoviču un Ingeborgu Dapkunati galvenajās lomās. Iestudējuma pirmizrāde plānota šī gada maija beigās, portālam "Delfi" apstiprināja Dailes teātra mākslinieciskais vadītājs Viesturs Kairišs.

"Mēģinājumi jau šobrīd notiek Dailes teātrī. Ir vērā ņemams aktieru ansamblis un starptautiski pazīstams režisors Timofejs Kuļabins. Dailes teātris šajā starptautiskajā projektā ir izrādes ražotājs un producētājs," stāsta Kairišs.

Režisors Timofejs Kuļabins par gaidāmo izrādi saka: "2022. gadā tēma par aizliegto, neizteikto un neatvairāmo pievilcību ir jārisina citādi. Mēs veidojam izrādi par slepenu iekāri, kas ir sodāma un kuru jebkura sabiedrība atzīst par noziedzīgu – pēc spēkā esošās likumdošanas.

Šajā lugā ir divi aktieri, bet tikai viens tēls. Lielāko daļu laika mēs pavadām zemapziņā, murgainās vīzijās par varoni, kuru mēs tā arī neieraugām. Viņa vietā uz skatuves ir divas savstarpēji pretnostatītas figūras – tās iesaistās saspringtā, niknā un sarežģītā dialogā. Šis ir cilvēka dialogs ar savām slepenajām vēlmēm un bailēm. Ar to, ko viņš neuzdrošinās pateikt pat pats sev un no kā viņš nevar atbrīvoties, neatņemot sev dzīvību. Šis ir stāsts par cilvēka sarežģītību pasaulē, kurā sarežģītība kļūst par kaut ko nevēlamu, nevietā, nepiedienīgu. Šī pasaule rada iekšējas nesaskaņas, disonansi, kas nogalina cilvēku no iekšpuses kā nāvējoša slimība."

"Mēs kā Dailes teātris esam sev nosprauduši, ka mēs būsim Eiropas teātris, kas atrodas starp divām teātra impērijām – vācu un krievu. Turklāt mums ir arī izcilākā zāle Baltijā. Ar mūsu stratēģiju un iespējām esam pievilcīgi šāda veida sadarbībām. Mums ir prieks, ka spējam gan to uzbūvēt, gan nodrošināt," sarunā ar "Delfi" saka Kairišs. Viņš atklāj, ka minimāli izrādē ir iesaistīti arī Dailes teātra aktieri, kuri būs redzami īpaši izrādei tapušos video materiālos. Tomēr pamatā tā būs divu aktieru izrāde.

"Kas bieži ir pierādījies – šāda mēroga cilvēki ir pazemīgi, pieticīgi, neuzkrītoši un īsti darbaholiķi. Mūsu mazās popkultūras zvaigznes noteikti varētu ļoti daudz uzzināt par to, kā uzvedas patiešām īstas zvaigznes. Būtu ļoti liels pārsteigums. Tie ir vienkārši cilvēki, kas strādā un dara savu darbu pasaules augstākajā līmenī," par Malkoviču un Dapkunaiti Dailes teātri saka Kairišs.