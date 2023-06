Dailes teātris sadarbībā ar Mūzikas akadēmiju uzņems jaunu aktieru kursu

Dailes teātris sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju (JVLMA) gatavojas izsludināt uzņemšanu aktieru kursā ar mūzikas izglītības specializāciju, portālam "Delfi" pavēstīja teātra pārstāve Agnese Vārpiņa.

Kā atbalstītāju šādai studiju programmai Dailes teātris ir piesaistījis vienu no Latvijas vadošajiem koksnes nozares uzņēmumiem “Stiga RM”. Kā pašmāju uzņēmums un Latvijas patriotu komanda viņi ar lielu gandarījumu ir piekrituši atbalstīt Dailes teātra jauno aktieru studiju un attiecīgi Latvijas kultūras attīstību, norāda Vārpiņa.

Paredzēts, ka pirmos divus mācību gadus kurss studēs pēc īpaši sagatavotas tālākapmācības programmas, kas, sākot ar trešo gadu, pāries akreditētā valsts programmā, iekļaujot tajā jau nostudētos pirmos divus gadus. Pārejas posms nepieciešams, lai šādu specifiski sagatavotu jaunu programmu aktieriem varētu sertificēt atbilstoši valsts izglītības sistēmai. Dailes teātra un JVLMA izveidotā aktieru kursa absolventiem nebūs pienākums strādāt tieši Dailes teātrī, un jaunie aktieri paši varēs brīvi izvēlēties savu turpmāko darba vietu. Paredzēts, ka pieteikšanās uz jauno studiju programmu sāksies augustā.

Vārpiņa arī akcentē sadarbību ar kokapstrādes uzņēmumu. Pateicoties tā līdzfinansējumam un atbalstam, šovasar tiek uzsākta arī Dailes teātra Lielās zāles skatuves grīdas pakāpeniska nomaiņa. Tagadējā skatuves grīda savu mūžu ir godam nokalpojusi – vairāku desmitu gadu laikā uz tās tapusi Dailes teātra vēsture.

Ziņas par Dailes teātra aktieru kursa uzņemšanu mūzikas akadēmijā izskanējušas jau iepriekš – līdz ar informāciju par četriem aktieriem, kas pievienosies Dailes teātra trupai no nākamās sezonas. Neoficiāla informācija liecina, ka Dailes teatra kolektīvam pievienosies Marta Lovisa no Jaunā Rīgas teātra, Mārtiņš Meiers un Meinards Liepiņš no Valmieras teātra, kā arī nule Liepājas teātra kurus absolvējusī Madar Viļčuka.

Atgādinām, ka 6. jūnija vakarā Jaunā Rīgas teātra mākslinieciskais vadītājs, režsiors Alvis Hermanis sociālajos medijos publicēja emocionālu vēstījumu, par to, ka Dailes teātris uzrunājis 12 jaunos aktierus no citiem Latvijas teātriem, tai skaitā JRT. "Lielais teātra biznesmenis Juris Žagars un viņa draugs vanabī Krišjānis Barons no Staļina prēmijas laureāta Smiļģa Dailes teātra var jau sākt gatavoties kārtējai lielajai tiesas prāvai," šādus vārdus kolēģiem Dailes teātrī veltīja Hermanis.

Hermanim pievienojās arī Liepājas teātra vadītājs Herberts Laukšteins, uzsverot, ka jaunie Liepājas teātra aktieri ir izglītoti par Liepājas pašvaldības finansējumu.

Dienu vēlāk atbildi sniedza arī Dailes teātra vadība, sakot, ka Hermaņa publicētais tikai daļēji ir patiess – uzrunāti trīs jaunie aktieri un vienu vidējās paaudzes aktieris, piedāvājot darbu Dailes teātrī.

Notikušais konflikts rosināja diskusiju par aktieru profesionālo izglītību un profesionālo teātru lomu tajā. Savukārt Kultūras ministrijas sasauktās Latvijas Teātra padomes sēdē apsvērta iespēja teātrim un topošajam aktierim studiju procesa laikā slēgt līgumattiecības, paredzot finansiālu ieguldījumu no teātra puses un saistības no aktiera puses pēc studiju beigām.