Dailes un ģēnija kosmosā. Recenzija par izrādi 'Smiļģis'

Pirms diviem gadiem Jaunā Rīgas teātra izrādes "Meklējot spēlmani" laikā prātoju – kamēr JRT, kaislīgi dauzoties, apcer Dailes teātra vēsturi, Brīvības ielā 75 kā viens no sezonas atklāšanas jaunumiem tiek piedāvāta pastulba komēdija... Neviens nevar pateikt, kā būtu bijis, ja toreiz arī pašu mākslinieku neapmierinātība situāciju nebūtu eskalējusi līdz iekšējai "revolūcijai", kuras izraisītajām pārmaiņām paralēli pusotru gadu esam laipojuši arī cauri Covid-19 radītās krīzes grūtībām, taču šajā rudenī Dailē atkal iespējams piedzīvot mākslas Notikumu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Režisora Viestura Kairiša vadībā veidotais "Smiļģis" ir mākslinieciski spilgts, inteliģents un kaislīgs vēstījums gan par Dailes dibinātāju Eduardu Smiļģi, gan par radoša cilvēka kosmosu plašākā nozīmē.

Scenogrāfes Ievas Jurjānes un gaismu mākslinieka Oskara Pauliņa veidotā telpa rada iespaidu par teju bezgalīgu izplatījumu. Skatītāja uzmanība gan laiku pa laikam tiek fokusēta arī uz ekrāniem skatuves sānos vai uz kādu no mobilajiem "vagoniņiem" (kuros noris attiecīgās ainas darbība). Dinamiskā pārvietošanās starp šiem spēles laukumiem šķiet laikā un telpā neierobežota. Aktieri pa vienam vai grupās var negaidīti pazust vai parādīties jebkurā vietā un brīdī – gaismu partitūras, aktieru skatuves kustības un scenogrāfijas elementu saskaņojums ir žilbinošs. Savukārt minētajos ekrānos sānu malās redzam aktieru tuvplānus, kas atgādina atdzīvinātas veco laiku fotogrāfijas (videomākslinieks Ivars Ozoliņš). Aktrisēm veidotais grims īpaši ekrānos atsauc atmiņā tās foto liecības, kas vēl saglabājušās no latviešu teātra pirmsākumiem, kad ainas no izrādēm tika inscenētas fotodarbnīcās uz vietas, bet portretos izteiksmīgumam tika iezīmētas lūpas un acis.