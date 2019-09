Daugavpils teātrī būs Georgija Surkova iestudējums 'Cilvēks no Podoļskas'

Daugavpils teātrī tiek iestudēta krievu dramaturga Dmitrija Daņilova luga "Cilvēks no Podoļskas", par kuru 2018. gadā autors saņēma "Zelta masku" kategorijā "Labākais dramaturgs". Iestudējuma režisors ir Georgijs Surkovs, pirmizrāde notiks 5. oktobrī pulksten 18.00, portālu "Delfi" informē teātra pārstāvji.

Daugavpils teātrim ar režisoru Georgiju Surkovu ir izveidojusies ilggadēja sadarbība: šeit viņš ir iestudējis tādas izrādes kā "Pieci vakari" (trīs "Spēlmaņu nakts 2017" nominācijas, tostarp kategorijā "Gada lielās formas izrāde"), "Tumšās alejas" ("Spēlmaņu nakts 2015" balva aktrisei Jeļenai Ņetjosinai "Gada debija vai jaunais skatuves mākslinieks"), "Viss ir viņa" ("Spēlmaņu nakts 2014" balva nominācijā "Gada izrāde bērniem vai pusaudžiem") un citas.

Lugas "Cilvēks no Podoļskas" sižets svārstās starp pilnīgu absurdu un biedējošu realitāti: policija aiztur jaunu vīrieti, bez paskaidrojumiem un apsūdzībām. Iecirknī sākas dīvaina pratināšana, kas drīzāk līdzinās absurdam psihoterapeitiskam seansam, kura laikā tiek uzdoti savstarpēji nesaistīti un situācijai neatbilstoši jautājumi, kas vedina galveno varoni ar jaunu skatījumu novērtēt savu dzīvi.

Režisors Georgijs Surkovs stāsta: "Luga mani uzrunāja ar savu absurdo sižetu – tas ir neiespējams stāsts, smieklīgs, asprātīgs, bet ar skaidru un svarīgu vēstījumu – mēs nepamanām dzīvi mums apkārt, palaižam to garām."

Vienu no lomām izrādē "Cilvēks no Podoļskas" atveidos jaunā Daugavpils teātra aktrise Kristīna Zaharova, kuru skatītāji jau varēja iepazīt kā vienu no solistēm mūziklā "Džeina Eira", savukārt titullomā būs aktieris Vadims Bogdanovs, pārējās lomās piedalās aktieri Mihails Samodahovs, Viktors Jancevičs un Māris Korsiets. Kā scenogrāfe un kostīmu māksliniece Daugavpils teātrī debitēs Sintija Jēkabsone, horeogrāfe – Jana Jacuka. Izrāde būs krievu valodā.

Tuvākās izrādes 6. oktobrī pulksten 17.00 un 23. novembrī pulksten 18.00.