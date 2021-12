Daugavpils teātrī iestudēta pasaka pieaugušajiem 'Pa Laimes lāča pēdām'

Daugavpils teātrī 10. decembrī pirmizrādi ar stāvaplausiem piedzīvoja muzikāla pasaka pieaugušajiem "Pa Laimes lāča pēdām" Oļega Šapošņikova režijā.

Kā "Delfi" informē teātra pārstāve Janīna Ivanova, izrāde veidota pēc Andreja Upīša stāsta "Sūnu ciema zēni" motīviem un balstās uz pasakas likumiem, tāpēc tajā "sendienas mijas ar mūsdienām un brīnumi kļūst par ikdienu". Gluži kā oriģināldarbā sūnciemieši dodas ceļojumā Laimes lāča meklējumos, lai izglābtu savu ciemu no gadiem ilgas nolemtības, taču šoreiz ar burvju navigatora palīdzību aizklīst Eiropas plašumos. Uz tuvākām un tālākām zemēm paskatoties, braucēji saprot, ka laime nav tālu jāmeklē, tā ir tepat, turklāt pašu spēkiem izveidojama.

Iestudējuma dramatizējumu veidoja rakstniece Monika Zīle, kura bija arī viena no pirmizrādes skatītājām, un labprāt pēc izrādes noskatīšanās dalījās savos iespaidos: "Manai paaudzei tā ir klasika. Tā jau ir trešā reize, kad veidoju pazīstama darba dramatizējumu, taču katra reize ir unikāla pieredze, katrai izrādei ir cita nokrāsa. Šeit es pieskaņojos muzikālajam noformējumam, iekļaujot latgalisko pieskaņu un, protams, saglabājot autora morāli – Laimes lācis eksistē tikai mūsu priekšstatos. Gan pasakās, gan realitātē cilvēki gaida siltus pīrāgus no debesīm krītam, cer, ka viņu vietā kāds visu izdarīs, taču katrs ir pats savas laimes kalējs. Izrāde izdevās dzirkstoša, dzīvespriecīga, bez didaktikas un pirksta kratīšanas, lai katrs skatītājs pats var izspriest, kur varētu būt Sūnu ciems un vai gadījumā pats nav no tā nācis..."

Foto: Gatis Timofejevs

Aktrise Kristīne Veinšteina, kura izrādē ir viena no laimes meklētājām vārdā Tonija, stāsta par varones gūto atziņu ceļojuma laikā izrādē skanošiem vārdiem: "Zeme visur vienāda. Ļaudis gan dažādi. Cilvēkam jābaidās tikai pašam no sava slinkuma." Savukārt aktieris Jānis Jarāns, kurš iejutās izrādes teicēja lomā, atzīst, ka šis stāsts ir par katru no mums.

Iestudējuma kostīmi darināti no dažādiem priekšmetiem - atkritumu maisiem, rotaļlietām, skārda bundžām un daudziem citiem. Izrādes radošā komanda atzīmē, ka šīs izrādes kostīmi ir unikāla liecība par iestudējuma tapšanas procesu ārkārtējās situācijas laikā. Izrāde "Pa Laimes lāča pēdām" tapa vēl šī gada sākumā, un tobrīd ārkārtējās situācijas dēļ bija sarežģījumi ar audumu piegādi, tāpēc tika rasti radoši risinājumi, kā rezultātā tapa ne tikai spilgti tēli, bet arī vēstījums par apkārtējās vides saaudzēšanu, kas ir viena no sūnciemiešu ceļojumā gūtajām atziņām.

Izrādē piedalās Jānis Jarāns, Ilona Bagele, Kristīne Veinšteina, Agnese Laicāne, Maija Korkliša, Jūlija Ļaha, Inese Ivulāne-Mežale, Ritvars Gailums, Māris Korsiets, Zanda Mankopa, Marģers Eglinskis, Egils Viļumovs, Milena Savkina, Jevgeņijs Mihailovs, Dainis Skutelis, Atis Ieviņš, Alisa May, Kristīna Zaharova, Natālija Kotona un Daugavpils teātra dejotāju trupa.

Foto: Gatis Timofejevs

Izrādē skan Valta Pūces mūzika Reiņa Sējāna aranžējumā, dziesmu tekstu autores ir Inese Zandere un Kristīne Veinšteina, solistu vokālā pedagoģe ir Ilona Bagele. Iestudējuma horeogrāfe ir Irina Bogeruka, scenogrāfijas un kostīmu autore - Inga Bermaka, stilists - Gatis Timofejevs, gaismu mākslinieks - Sergejs Vasiļjevs. Izrāde notiek latviešu un latgaliešu valodā ar dažām ainām poļu, romu un vācu valodās. Izrāde paredzēta skatītājiem no 16 gadu vecuma.

Nākamās izrādes – 5. un 6. februārī. Biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.