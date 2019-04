Daugavpils teātris ar izrādi 'Tuvība' piedalīsies festivālā Sanktpēterburgā

17. aprīlī Daugavpils teātris piedalīsies Starptautiskā Ļeņingradas apgabala teātru festivālā "Loft" Krievijā ar izrādi "Tuvība", portālu "Delfi" informē teātra pārstāvji.

Festivāls "Loft" notiks no 11. līdz 26. aprīlim Sanktpēterburgā, un tā programmā ir iekļautas labākās Ļeņingradas apgabala profesionālo teātru izrādes, kā arī dažādu festivālu laureāti no Krievijas un ārzemēm, tostarp teātri no Igaunijas, Slovēnijas, Serbijas, kā arī Daugavpils teātris, kas pārstāvēs Latviju.

Daugavpils teātra plastiskā drāma "Tuvība" (horeogr. I. Saveļjeva) pagājošgad devās uz Mogiļevu Baltkrievijā, lai pirmo reizi piedalītos starptautiskā jauniešu teātra forumā "M.@rt. Kontakt - 2018", kur ieguva skatītāju simpātiju balvu un tika atzinīgi novērtēta arī teātra kritiķu vidū. Toreiz teātra kritiķi izrādi "Tuvība" nodēvēja par skaistuma terapiju un akcentēja tās spēcīgo emocionālo vēstījumu.

Piemēram, teātra kritiķe Anastasija Guļina no Maskavas atzīmēja: "Tā ir pārsteidzoši smalka spēle ar universāliem arhetipiem un mītiem: dzimšana, konfilkts, zināšanas, mīlestība, sāncensība, atgriešanās paradīzē... Tā ir terapija ar skaistuma palīdzību. Atgriešanās pie harmonijas. Tā nav tikai plastiski noslīpēta skaista bilde, bet sarežģīta spēle ar jēgpilniem simboliem, kas liek skatītajam ne tikai sajūsmināti vērot uz skatuves notiekošo, bet arī iekšēji pastiprināti strādāt zemapziņas līmenī. Pateicoties tam arī rodas šī pārsteidzošā vienotības sajūta starp izrādes dalībniekiem un skatītājiem izrādes beigās."

Līdzīgi kā izrāde "Kailais karalis", arī plastiskā drāma "Tuvība" ir pieredzējusi vairākas izmaiņas, lai pielāgotu izrādi dalībai festivālos. Tāpēc teātris aicina skatītājus uz pēdējo izrādi šajā sezonā 12. aprīlī pulksten 19.00, lai noskatītos plastiskās drāmas "Tuvība" jauno versiju.