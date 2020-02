Daugavpils teātris parakstījis sadarbības līgumu ar Vahtangova Maskavas Akadēmisko teātri

Šā gada 13. februārī, Jevgeņija Vahtangova dzimšanas dienā, Daugavpils teātra valdes priekšsēdētājs Oļegs Šapošņikovs un Jevgēņija Vahtangova Maskavas Akadēmiskā teātra direktors Kirils Kroks un mākslinieciskais vadītājs Rimas Tuminas tikās Vahtangova teātrī, lai parakstītu līgumu par abu teātru turpmāko sadarbību, portālu "Delfi" informē teātra pārstāvji.

Šo notikumu ar savu klātbūtni pagodināja Latvijas Republikas vēstnieks Krievijas Federācijā Māris Riekstiņš un Latvijas Republikas Vēstniecības trešais sekretārs Edgars Kaktiņš.

Jāatzīmē, ka pateicoties Daugavpils pilsētas domes atbalstam, būs iespējama ne vien abu teātru izrāžu apmaiņa, bet būtiskākais ir tas, ka Vahtangova teātra viesizrāde nebūs komercizrāde, kā mēdz būt, kad slaveni Krievijas teātri brauc uz Latviju vai citām valstīm ārpus tās robežām. Daugavpils un visas Latvijas skatītājiem, kuri vēlēsies atbraukt un noskatīties Vahtangova teātra izrādes uz Daugavpils teātra skatuves, biļetes būs pieejamas par demokrātiskām cenām, un tas ir Daugavpils pilsētas domes nopelns.

Oļegs Šapošņikovs: "Sadarbība ar Vahtangova teātri ietver sevī ne tikai viesizrādes, bet arī iespēju Daugavpils teātra darbiniekiem, kuri ir saistīti ar skatuves mākslu (gaismotāji, skaņotāji, scenogrāfi u.c.), braukt pieredzes apmaiņā uz Vahtangova teātri. Ņemot vērā to, ka dažas profesijas, kuras ir šobrīd vajadzīgas teātrī, tomēr grūti pilnvērtīgi apgūt Latvijā, šī pieredzes apmaiņa ar Vahtangova teātri, kurā ir ļoti augsta līmeņa profesionālisms, kļūs par nozīmīgu soli Daugavpils teātra darbinieku profesionālā izaugsmē."

Tomēr šim līgumam bez tā pragmatiskās puses ir arī liela humanitārā nozīme. Kā sadarbības līguma parakstīšanas laikā atzīmēja Latvijas Republikas vēstnieks Krievijas Federācijā Māris Riekstiņš, kaimiņvalstīm vajadzētu draudzēties un sadarboties kultūras jomā, jo vēsturiski tas tā ir bijis vienmēr. Neatkarīgi no situācijas vai politiskā klimata, kurš var mainīties, paliek vēsturiski sakari, kopīgas vērtības, un ir ļoti svarīgi caur kultūru to apliecināt un sajust, ka neatkarīgi no pretrunām, ir ļoti daudz kopīgā un galvenais – cilvēciskā.

Jāatzīmē, ka abu teātru sadarbības uzsākšana notiek gaidāmās Vahtangova Maskavas Akadēmiskā teātra simts gadu jubilejas gaidās, kas notiks 2021. gada novembrī. Vahtangova teātra pārstāvji ir pārliecināti, ka šī sadarbības līguma parakstīšana nākotnē sola gan latviešu, gan krievu skatītājiem ne mazums interesantu notikumu, satikšanos un atklājumu.

Oļegs Šapošņikovs piebilst: "Tas, ka šo sadarbības līgumu ir parakstījis Daugavpils teātris, nevis kāds galvaspilsētas teātris, liecina par to, ka demokrātiskā valstī, neatkarīgi no tā, vai tu esi centrā, vai perifērijā, ja tu ļoti vēlies kaut ko sasniegt, tad droši vien tu to vari. Laba griba, vēlme, cerība, mērķtiecība galu galā attaisnojas un vainagojas ar ļoti labiem panākumiem."