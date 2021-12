Decembrī Latvijas Leļļu teātrī būs divas pirmizrādes

Decembra pirmajā pusē Latvijas Leļļu teātris skatītāju vērtējumam nodos divas pirmizrādes, kas rudens periodā tapušas par spīti mājsēdei un citiem ierobežojumiem.

Kā "Delfi" informē teātra pārstāve Rūta Petrauska, 10. decembrī pulksten 18.30 Andreja Usačova darba "Gudrā sunīte Soņa" skatuves versija sagaidīs visjaunākos teātra apmeklētājus, savukārt 12. decembrī pulksten 11 un 14 gaidāma pirmizrāde Edgara Niklasona oriģināldarbam "Katliņpauris" skolas vecuma bērniem.

Iestudējums "Gudrā sunīte Soņa" šī gada maijā tapa teātra krievu trupā – Leļļu teātra aktiera un režisora Jurija Lunika vadībā. Rudenī izrāde iestudēta arī latviešu trupā, vēstot par mazo sunenīti Soņu, kura nezināšanas dēļ iekuļas dažādās neveiklās un nepatīkamās situācijās. Par laimi, Soņai ir labi draugi un padomdevēji, kas palīdz atrisināt kļūmes un saprast, kā turpmāk no tādām izvairīties. Izrāde paredzēta bērniem no trīs gadu vecuma. To veidojusi radošā komanda režisora Jurija Lunika, dramaturga Igora Jakimova, mākslinieces Anitas Znutiņas-Šēves un komponista Mikus Frišfelda sastāvā. Lomās – Kristīna Varša, Arnita Jaunzeme un Pēteris Galviņš.

Pirmo iestudējumu esot štata režisora amatā radījis Edgars Niklasons, par literāro pamatu izmantojot paša sarakstīto stāstu "Katliņpauris", ko pārstrādājis skatuves vajadzībām.

"Katliņpauris ir dīvains vīrs, kurš dzīvo noslēgtu dzīvi un nemīl trokšņainos un nekaunīgos kaimiņu bērnus, ar kuriem neizbēgami ikdienā gadās satikties. Stāsts par neizprotamā izprašanu jeb centieniem ieraudzīt zem "katliņa", kuru katrs esam sev uzlikuši, lai pasargātos no nežēlīgās pasaules. Kas ir empātija? Kā tā palīdz cilvēkiem sadraudzēties? Ko darīt, kad "katliņš" nokritis un ir jāizvēlas – likt to atpakaļ galvā vai uzticēties līdzcilvēkiem un ļauties piedzīvojumam?" raksta izrādes veidotāji.

Režisros Edgars Niklasons savā radošajā komandā aicinājis mākslinieci Evitu Bētu, mūzikas autoru Kasparu Niklasonu, gaismu mākslinieku Uldi Andersonu, kustību konsultantu Jāni Putniņu un aktierus Daci Vītolu, Miķeli Žideļūnu, Matīsu Milleru un Rihardu Zelezņevu.

Par radošo procesu režisors stāsta: "Darbs pie izrādes Katliņpauris ir izaicinājumu pilns visiem radošās komandas locekļiem. Roku rokā esam veidojuši Katliņpaura pasauli, ikdienu un notikumus ap viņu. Arī pats Katliņpauris no sākotnēji iecerētā savrupā īpatņa ir kļuvis par sava laikmeta varoni-vientuļnieku. Galvenās lomas atveidotāja Dace Vītola Katliņpaura tēlu "krāso" kā sava ceļa gājēju, pārliecinoši jūtot viņa dvēseles noskaņu un atverot vārdos neizteiktas šī rakstura dimensijas. Man bija interesanti vērot, kā stāsta sākotnējais "rāmis" procesa laikā mainījās; kā, atsakoties no liekā, aprakstošā, mēs pavērām aizvien plašāku telpu, kurā skatītājam "elpot". Šī ir ģimenes izrāde, kurā tiek atsegtas tādas mūžaktuālas tēmas kā atstumtība, apcelšana un robežu pārkāpšana attiecībās ar līdzcilvēkiem. Es ļoti ceru, ka šis darbs mudinās vecākus un bērnus uz sarunu par šiem jautājumiem, ar kuriem mēs ikdienā saskaramies jau no pavisam agra vecuma."

Latvijas Leļļu teātra ēkas remonta laikā izrādes notiek Rīgas Latviešu biedrības namā Merķeļa ielā 13.

Biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās un internetā.