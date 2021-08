'Dirty Deal Teatro' būs pirmizrāde brīvdabas izrādei 'Ēdenes dārzs'

11. augustā pirmizrādi piedzīvos "Dirty Deal Teatro" jaunā brīvdabas izrāde "Ēdenes dārzs", kurā spēlē Anta Aizupe, Ivars Krasts, Jānis Kronis un Matīss Budovskis. Režisores Paulas Pļavnieces un dramaturģes Lindas Rudenes brīvdabas izrāde "Ēdenes dārzs" ir komisks un melanholisks stāsts par to, kā vienkāršā zemes pleķītī saskatīt svētvietu.

“Ēdenes dārzs” ir stāsts par trīs kolorītiem kungiem, kas ilgstoši mitinās pašvaldībai piederošā teritorijā. Katrs no viņiem šeit atradis to pēc kā ilgojas, ko tādu, kas nošņurkušā zemes gabalā liek saskatīt personīgo paradīzi. Tomēr viss mainās, kad ierasti gauso kungu sadzīvi satricina negaidīta vizīte un “diena parastā” arvien vairāk sāk šķist kā “diena pastarā”. Vai kungi būs spējīgi glābt savu paradīzes zemi? Un vai mēs esam gatavi mainīt paradumus, lai glābtu savu paradīzi no bojāejas.

Izrāde tapusi sadarbībā ar biedrību “Zaļā brīvība” un reflektē par vides un klimata izmaiņu problēmām, kas mūs sagaida nākotnē, un notiek jau tagad. Lai vairāk iedziļinātos šajā tēmā, DDT un “Zaļā brīvība” pēc izrādēm piedāvās skatītājiem piedalīties sarunā, kuru vadīs kultūras žurnāliste un sabiedriskā darbiniece Eva Johansone.

Izrāde pulksten 19:00 LU Botāniskajā dārzā (Kandavas iela 2) būs skatāma 11. un 12. augustā, kā arī 3. un 6. septembrī. Ierodoties uz izrādi, skatītājiem būs jāuzrāda ieejas biļete, personu apliecinošs dokuments, kā arī derīgs Covid-19 sertifikāts (kas saņemts pēc vakcinācijas vai pārslimojot vīrusu).