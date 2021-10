'Dirty Deal Teatro' mājsēdes laikā piedāvā divas attālinātās izrādes

Lai joprojām iepriecinātu skatītājus un papildinātu mājsēdes repertuāru, nevalstiskais teātris "Dirty Deal Teatro" piedāvā divas attālinātas izrādes, kas, turklāt, nav "Zoom" formātā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līdz 29. oktobrim teātris aicina iegādāties biļetes uz Jāņa Baloža, Katrīnas Dūkas, Barbaras Lehtnas un Kristinas Hudenko kopprojektu, izrādi paciņā "Piederības vingrinājumi".

Pāris dienas pirms izvēlētā izrādes laika skatītājs pakomātā saņems "Piederības vingrinājumiem" nepieciešamos rekvizītus un norādes. Izrādes laikā tiks veikti telefona zvani pieciem dažādiem Latvijas iedzīvotājiem, kas dalīsies savā piederības pieredzē.

Izrāde pieejama latviešu, krievu un angļu valodā. Nepieciešamo sūtījumu teātris var nodrošināt tikai Latvijas robežās.

Savukārt Valtera Sīļa izrādē "Noklausies" iespējams doties pagātnē - uz 87. gada vecgada vakaru - un noklausīties telefona sarunas starp cilvēkiem, kas tiek turēti aizdomās par pretvalstiskām darbībām.

Izrāde pieejama platformā www.noklausies.lv. Tā ir kā interaktīva spēle, kurā skatītājs varēs noklausīties vairākas sarunas, pēc saviem ieskatiem izvēloties, kurām no tām dot priekšroku. Pārslēdzoties no viena kanāla uz otru, izrādē izskanēs vairāku Latvijā zināmu aktieru balsis. Iegādājoties biļeti, skatītājs saņems pieejas kodu, kas lietojams jebkurā laikā un ir aktīvs trīs stundas no ievades brīža.

Vairāk informācijas par abām izrādēm, to instrukcijas un biļešu saites atrodamas www.dirtydealteatro.lv/.