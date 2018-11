'Dirty Deal Teatro' piedāvā bez maksas apmeklēt Varšavas Nowy Teatr viesizrādi

3. un 4. decembrī Dirty Deal Teatro skatītājiem piedāvā iespēju bez maksas apmeklēt Nowy Teatr (Polija) viesizrādi "One Gesture", kas viesojusies Lietuvā, Polijā, Norvēģijā, Šveicē, Bosnijā un Hercegovinā, Slovākijā, Vācijā, kā arī ieguvusi vairākus apbalvojumus.

"One Gesture" ir izrāde par zīmju valodām un par to, kā mēs komunicējam ar pasauli - ar tās daļu, kas dzird un otru - kas ir Nedzirdīga. Kā darbojas savstarpējā komunikācija? Kādā veidā zināšanas, emocijas un kultūra tiek radītas, nodotas un uztvertas? Ja valoda ir vienīgā realitāte, kas mums ir pieejama ("Manas valodas robežas nozīmē manas pasaules robežas," teicis filozofs Ludvigs Vitgenšteins), ko mēs varam mācīties par pasauli no Nedzirdīgo valodām? Kas komunikācijas pieredzē ir universāls un kas ir unikāls? Un kā tas nākas, ka nevienam no maniem draugiem nav Nedzirdīga drauga?

"Izrādes režisors par izrādes ieceri stāsta: "Ir viena lieta, kas man šķiet aizraujoša, bet es nezinu, kā par to runāt. Mani vārdi šķiet neveikli un nepiemēroti. Valoda, ko izmantoju, liekas nepietiekama, lai skaidrotu zīmju valodas un Nedzirdīgo pasauli," par izrādes ieceri stāsta izrādes režisors.

Vairāk par izrādi, tās veidotājiem un dalībniekiem un Nowy Teatr var izlasīt mājaslapā.