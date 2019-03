Dzintaros viesosies Maskavas Akadēmiskais operetes teātris ar 'Grand cancan'

Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē 9. jūlijā viesosies Maskavas Akadēmiskais operetes teātris ar vienu no saviem labākajiem iestudējumiem – "Lielo kankanu" jeb "Grand cancan", portālu "Delfi" informē viesizrādes rīkotāji no "Art Forte".

Kā raksta rīkotāji, Latvijā ieradīsies labākie Maskavas Akadēmiskā operetes teātra aktieri un baleta trupa: Krievijas Tautas māksliniece, primadonna Jeļena Zaiceva, Krievijas Nopelniem bagātās skatuves mākslinieces Ināra Guļijeva un Svetlana Kriņicka, jaunie solisti Aleksandrs Babiks, Olga Belohvostova, Pjotrs Borisenko, Ivans Vikulovs, Pāvels Ivanovs, Aleksandrs Kaminskis, Maksims Katirevs, Vladislavs Kirjuhins, Natālija Meļņika, Vasilisa Nikolajeva, Anna Novikova un Maksims Novikovs, Nikolajs Rubcovs, mūziklu zvaigzne un "Zelta maskas" ieguvējs Aleksandrs Babenko un citi.

Trīs stundu garajā izrādē viņi izpildīs 28 priekšnesumus – klasisko operešu ārijas, duetus, kuplejas un ansambļus, džeza hitus, slavenu Holivudas muzikālo filmu melodijas un padomju mūziklu popūriju, ar Dunajevska un Solovjova-Sedoja, Miļutina un Aleksandrova mūzika.

Vērienīgā izrāde "Lielais kankans" repertuārā tika iekļauta 2017. gadā, par godu "Maskavas operetes" 90 gadu jubilejai. Tā parāda visu teātra vēsturi, vienā uzvedumā ietverot kankanu no Ofenbaha "Orfeja pazemē" un kuplejas no Aleksandrova "Kāzām Maļinovkā", Kālmāna "Cirka princeses" āriju un Santori "Time To Say Goodbye", Kandera "Kabarē" prologu un "Kabarē" no Paula "Māsas Kerijas". "Sikspārnis", "Bajadēra", "Silva", "Čigānu barons", "Jautrā atraitne", "Smaidu zeme", "Balle Savojā", "Monmartras vijolīte", "Hello, Dolly!", "Baltā akācija" un citus darbus.

"Šāda izrāde ir varējusi tapt tikai "Maskavas operetē" – ne jau vienkāršā slavenā, bet patiesi unikālā muzikālās mākslas iestādē. Visi teātri zina, kas ir popularitātes kāpumi un kritumi, taču šajā katru sezonu, vienalga, kā rokās bijuši tā vadības groži, un pie visādām valsts varām biļetes tiek izpārdotas. Tik daudz skaistuma šeit savākts vienkopus, turklāt skaistuma visās jomās – mūzika, horeogrāfija, kostīmu māksla un balsu skanējums, pat solistu ārējie dotumi. Iespējams, tieši daile ir "Maskavas operetes" pārsteidzošo panākumu ķīla. Taču tikpat labi iespējams, ka "pie vainas" ir plašie uzskati par to, kādam jābūt mūsdienīgam muzikālajam teātrim – jo līdzās "Čardaša karalienei" te ir uzvesta "Anna Kareņina", "Grāfam Monte-Kristo" – "Misters Ikss"… Tā vai citādi, "Maskavas opereti" ik gadu apmeklē pusmiljons skatītāju," par teātri sajūsminās viesizrāžu rīkotāji.