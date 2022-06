Emīla Dārziņa koncertzālē būs laikmetīgās dejas izrāde 'Putni, kas nemigrē'

Šī gada 21. jūnijā pulksten 18 un 20 uz atjaunotās Emīla Dārziņa koncertzāles skatuves pirmizrādi piedzīvos Dmitrija Gaitjukeviča veidotā laikmetīgās dejas izrāde "Putni, kas nemigrē".

Kā "Delfi" informē izrādes veidotāji no Rīgas baleta skolas, jaunajā iestudējumā atbalsosies pēdējo mēnešu notikumi pasaulē un satricinājums, kas radies mūsos kā sabiedrībā. Putni, kas nemigrē, ir simbols brīvībai, kas nespēj izpausties.

Horeogrāfs Dmitrijs Gaitjukevičs izrādes izvēlēto tēmu komentē: "Daudzu putnu sugas migrē, tas ir viņu dabā. Ja viņi to nespēj darīt, tātad pasaulē ir noticis kaut kas globāli satricinošs. Līdzīgi arī Ukrainas iedzīvotāji šobrīd nespēj darīt to, kas būtu viņu dabā – dzīvot, mācīties, strādāt, būt drošībā. Normāla dzīve viņiem ir atņemta. Ir grūti aptvert notiekošo, tāpēc veidojam izrādi par šo tēmu. Mēģinājumu procesā mūsu domas norobežojas no dzīves notikumiem, mēs aizraujamies ar deju un kustību, bet temats, ar ko strādājam, mums neļauj aizmirst notiekošo."

Laikmetīgās dejas izrādē "Putni, kas nemigrē" dejos Rīgas Baleta skolas laikmetīgās dejas programmas II un III kursa audzēknes – Terēze Zabarovska, Maria Popova, Kate Kaparkalēja, Ance Tjarve, Evelīna Monta Roze, Simona Prohorenko, Betija Neļķe.

Tāpat kā skolas koncertzāle, arī profesionālā vidējās izglītības mācību programma "Laikmetīgā deja" Rīgas Baleta skolā ir jauna. 2019. gadā to izveidoja laikmetīgās dejas mākslinieki un pedagogi – Dmitrijs Gaitjukevičs, Olga Žitluhina, Rūta Pūce un Anna Novikova, par ko 2021. gadā tika nominēti arī Dejas balvai, kas ir augstākais novērtējums dejas mākslā Latvijā. Šobrīd programmas trīs kursos kopā mācās 17 audzēkņi, kuri skolā tika uzņemti konkursa kārtībā. Konkurss uz 2022./2023. mācību gadu notiks 17. jūnijā, un uz to ir aicināti 9. klašu beidzēji ar pieredzi un interesi dejā.

Izrādes ilgums: 30 minūtes. Ieeja par ziedojumiem.