'Emmy' ceremonijā triumfē HBO seriāls 'Troņu spēle'

Godalgu "Emmy" ceremonijā svētdien, 22. septembrī, Losandželosā, triumfēja televīzijas HBO seriāls "Game of Thrones" (Troņu spēle"), kas tika apbalvots kā labākais seriāls-drāma.

HBO arī saņēma lielāko balvu skaitu – deviņas, studija "Amazon" septiņas, bet "Netflix" – četras.

Labākā seriāla komēdijas godalga tika "Amazon" seriālam "Fleabag".

Kā labākais miniseriāls tika godināts HBO "Chernobyl" ("Černobiļa"), bet labākās televīzijas filmas gods tika "Netflix" filmai "Black Mirror: Bandersnatch".

Kā labākais televīzijas konkurss tika godalgots "RuPaul's Drag Race", bet "Saturday Night Live" saņēma balvu kā labākā varietē skeču programma.

Seriālu-drāmu konkurencē labākā aktiera godalgu par veikumu seriālā "Pose" saņēma Bilijs Porters, bet labākās aktrises balvu – Džodija Komere par darbu seriālā "Killing Eve" ("Nogalināt Īvu").

Bilijs Heiders par lomu seriālā "Barry" tika godalgots kā labākais aktieris seriālā komēdijā, bet Fēbe Volere-Bridža par lomu seriālā "Fleabag" kā labākā aktrise.

Miniseriālu konkurencē labākā aktiera balvu par lomu seriālā "When They See Us" saņēma Džarels Džeroms, bet Mišela Viljamsa labākās aktrises balvu par veikumu seriālā "Fosse/Verdon".