Etīžu teātris 'Nerten' aicina uz jaunām izrādēm martā un aprīlī

Latvijas Kultūras akadēmijas Teātra mājā "Zirgu pasts" 27. martā, 5. un 11. aprīlī pulksten 19.00 notiks etīžu teātra "Nerten" jauniestudējums, portālu "Delfi" informē biedrības "HI" pārstāvji.

Savā 16. sezonā etīžu teātris "Nerten" aicina uz tikšanos jauniestudējumā, kurā būs apskatāmas aizvadītā gada laikā tapušās etīdes – nelieli, iepriekš iestudēti dramaturģiski stāsti. Kā etīžu saturu raksturo "Nerten" pārstāvji, ikdiena tajos saduras ar mistisko un neizskaidrojamo, bet sākotnēji vienkāršas un pazīstamas situācijas atklājas no neierasta rakursa. "Nerten" izrādes ir vietām komiskas, vietām dramatiskas, vietām gandrīz tikpat absurdas kā pati dzīve.

"Katru no mums ik pa laikam piemeklē bailes, šaubas par izdarītajām izvēlēm un neskaidrība par nākotni. Nereti tas notiek visnepiemērotākajos brīžos. Viens no veidiem, kā tikt ar to galā, ir pievērst vērīgu skatienu pasaules absurdam – nevis censties izskaidrot neizskaidrojamo un paredzēt neparedzamo, bet, tieši otrādi, pārvērst zināmo un ikdienišķo par kaut ko pārpasaulīgu un maģisku," stāsta rakstnieks un publicists Svens Kuzmins un dzejnieks, kultūras žurnālists Toms Treibergs, kas teātrī darbojas kopš tā dibināšanas 2004. gadā.

Savā 16. darbības sezonā etīžu teātris "Nerten" ir papildinājis repertuāru ar jauniem sižetiem, kuri "palīdzēs cilvēcei samierināties ar lielo un mazo notikumu bezjēdzību un pat no visbezcerīgākā farsa gūt jēgpilnu iznākumu. Vai otrādi".