Festivāla 'Homo Novus' programma šogad būs bez maksas

No 28. augusta līdz 10. septembrim Rīgā un Cēsīs notiks Starptautiskais jaunā teātra festivāls "Homo Novus", kura programmas centrā ir laiks, telpa un kopradīšana kā laikmetīgā teātra pamatprincipi. Visi festivāla notikumi šogad būs bez maksas un noritēs, ievērojot pulcēšanās noteikumus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informēja festivāla organizatori no Latvijas Jaunā teātra institūta (LJTI), šā gada "Homo Novus" programmas izrādes, kaut radītas ļoti īsā laikā, runā par sarežģītiem un noklusētiem jautājumiem, pārstāvot māksliniekus ne vien no Latvijas, bet arī no Lielbritānijas, Honkongas, Itālijas, Norvēģijas un Čīles.

Kā uzsver festivāla veidotāji, neskatoties uz ceļošanas ierobežojumiem, kas nav savienojami ar starptautisku dzīvās mākslas notikumu, ir atrasts veids, kā piedāvāt starptautisku programmu, ārvalstu māksliniekiem paliekot savās pilsētās un mājās un radot ciešā sadarbībā ar līdzautoriem un izpildītājiem Latvijā, ļaujot viņu balsīm un idejām kļūt par izrādes kodolu.

"Vēl radikālākā pakāpē nekā tas bijis līdz šim, festivāls pasludina pilsētu par tā skatuvi un sapludina mākslu ar pašu dzīvi, jo, tikai ietiecoties tajā, ir iespējama īsta konfrontācija ar sevi un realitāti. Šogad teju visas festivāla izrādes aicina skatītājus aktivizēt ne tikai prātu un sirdi, bet iesaistīties arī ķermeniski," raksta organizatori, citējot Kongo horeogrāfu Fostēnu Linjekulu: "Nevienas zināšanas nav pilnīgas, pirms tās nav skārušas manu ķermeni".

Festivāla programmā iekļautas gan izrādes, gan izstādes ar izrādes elementiem; darbi kurus var piedzīvot gan vienatnē vai divatā, gan – atrodoties pilsētas ielās kopā ar svešiniekiem. Ir 30 minūšu garas izrādes, bet ir arī tādas, kas ilgst septiņas stundas vai pat vairākas desmitgades. Tās notiek gan tradicionālā izrāžu laikā pievakarē, gan no rīta vai nakts vidū. Lielāko daļu programmas kopā ar māksliniekiem veido visdažādākie līdzcilvēki un kopienas, un arī skatītāji.

Festivāla programma piedāvā latviešu mākslinieku Kristas Burānes, Artūra Čukura, Kirila Ēča, Andas Lāces, Janas Jacukas, Lauras Stašānes, Gunas Zariņas un GolfClayderman jaundarbus. Skatītāji pieredzēs arī ārvalstu un latviešu mākslinieku kopdarbus – izrādi "Doties:Sadoties", ko kopā ar skotu mākslinieci Rozanu Keidu veido jaunā dramaturģe Katrīna Dūka, kustību intervenci pilsētvidē "Kur ir norādes no augšas?", kuras līdzautori ir Honkongas mākslinieks Aizaks Čongvajs un scenogrāfs Krišjānis Elviks, britu mākslinieces Klēras Petijas radītā "Empātijas muzeja" projektu "Jūdze manās kurpēs", kura veidošanā Latvijā piedalās kinorežisore Adriāna Roze, norvēģu mākslinieces Metes Edvardsenas izrādi "Laiks ir iesnaudies pēcpusdienas saulē", kas top kopā ar publicisti Santu Remeri, režisoru Pēteri Krilovu, tulkotāju Valdi Ābolu, fotogrāfi Māru Brašmani, mākslinieci Rasu Jansoni, horeogrāfiem Agati Bankavu un Dmitriju Gaitjukeviču, kā arī programmētāju Reini Ivanovu. Ar jautājumu projektu Rīgas ielās viesosies čīliešu aktīvistu un mākslinieku apvienība MIL M2, bet jaunās mākslinieces Ieva Džindža un Līga Zepa sadarbībā ar starptautisko kolektīvu TAAT veidos situacionistu dreifēšanas tehnikā balstītu pilsētas pieredzi "HALL12". Viena festivāla izrāde notiks arī Cēsīs – "Svidanka" ir darbs, kura līdzautori un izpildītāji ir Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgie jaunieši.

Visi festivāla pasākumi ir bez maksas, uz daļu obligāti jāreģistrējas iepriekš – sākot no 15. augusta. Programma ir pieejama www.homonovus.lv.

Šis ir pēdējais festivāls, kas top programmas kuratores Gundegas Laiviņas vadībā, kura pārņēma "Homo Novus" rīkošanu no tā dibinātāja Pētera Krilova pirms 15 gadiem. Nākamo festivālu veidos Latvijas Jaunā teātra institūta jaunā komanda ar māksliniecisko vadītāju Beku Bergeri priekšgalā.