Festivāls 'Baleta zvaigznes Jūrmalā' ar īpašu programmu svinēs 20. jubileju

Starptautiskais baleta festivāls "Baleta zvaigznes Jūrmalā" šogad svin 20 gadu jubileju, un par godu tam festivāla mākslinieciskais vadītājs Aivars Leimanis sagatavojis īpašu svētku programma, portālu "Delfi" informē Dzintaru koncertzāles pārstāvis Mārtiņš Pučka.

3. augustā uz Dzintaru koncertzāles skatuves tiksies baleta izcilības no Montekarlo, Štutgartes, Hamburgas, Horvātijas un Krievijas baleta trupām, pārstāvot Armēniju, Brazīliju, Itāliju, Koreju, Ukrainu, Japānu, Kanādu un Krieviju. Kā ierasts, festivāla programmā būs arī Latvijas Nacionālā baleta jaunākie un spilgtākie darbi.

Pirmo festivālu pirms divdesmit gadiem atklāja jauniņās studentes Elza Leimane un Anna Laudere. Šovasar, sveicot festivālu jubilejā, abas mākslinieces atkal dejos Dzintaros, tikai nu jau kā vadošās solistes Rīgas un Hamburgas baleta teātros. Anna Laudere pārstāvēs Hamburgas baleta teātri un pārī ar Edvinu Revazovu dejos fragmentus no baleta izrādes "Anna Kareņina" Džona Noimaijera (John Neumeier) horeogrāfijā. Annas tēlu horeogrāfs veidojis īpaši Lauderei. Savukārt Elza Leimane festivālā piedalīsies gan dejotājas, gan horeogrāfes ampluā.

Ārvalstu viesu vidū būs solistu pāris no Princeses Greisas Kellijas dibinātā Montekarlo baleta teātra (Les Ballets de Monte Carlo) – armēniete Viktorija Ananjana (Victoria Ananyan) un itālis Simone Tribuna (Simone Tribuna). Dejotāji izpildīs pas de deux no baleta izrādēm "Romeo un Džuljeta" un "Dov'è la Luna" Montekarlo baleta vadītāja Žana Kristofa Majo (Jean-Christophe Maillot) horeogrāfijā.

Štutgartes baleta teātri pārstāvēs vadošo solistu pāris, korejiete Hjojiņa Kanga (Hyo Yung Kang) un kanādietis Džeisons Reilijs (Jason Raily). Pāris dejos Jiržīja Kiliāna (Jiří Kylián) darbu "One of a Kind" un Mauro Bigonceti (Mauro Bigonzetti) horeogrāfiju "Kazimir's Colors".

Pas de deux no baleta "Kopēlija" izpildīs Horvātijas baleta teātra (Hrvatsko Narodno Kazalište u Splitu) solistu pāris Ivans Boiko (Ivan Boiko, Ukraina) un Nozomi Miura (Japāna). Intriģējoša būs tikšanās ar dvīņu māsām, televīzijas šova "Tanci" zvaigznēm Anastasiju un Viktoriju Mihailecām (Anastasia and Victoria Mihailec) no Krievijas.

Jau tradicionāli festivālā piedalīsies Latvijas Nacionālā baleta trupa un solisti Elza Leimane, Annija Kopštāle, Jūlija Brauere, Arturs Sokolovs, Kārlis Cīrulis un Kristaps Jaundžeikars, kuri izpildīs fragmentus no jaunākajiem sezonas iestudējumiem "Trīs Musketieri" Pola Čalmera (Paul Chalmer) horeogrāfijā un "Antonija#Silmači" Aivara Leimaņa horeogrāfijā. Par aizvien būtiskāku festivāla programmas daļu kļūst arī jaunākās pašmāju horeogrāfu miniatūras.

Pateicoties festivāla ilggadējā rīkotāja – Latvijas Nacionālā baleta mākslinieciskā vadītāja Aivara Leimaņa – aizrautībai un baleta mākslas mīlestībai, festivāls aug un pilnveidojas jau 20 gadu, sagādājot tradicionālos baleta svētkus Latvijas iedzīvotājiem un Jūrmalas viesiem. Festivāla jubilejas reizē skaitītājus gaida tikšanās ar augstākās raudzes dejotājiem un jauniem talantiem, mūžīgām vērtībām un drosmīgiem meklējumiem, un, kā jau ik gadu vienmēr, lieliska atmosfēra un svētki dejas mākslai.