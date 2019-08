Foto: Bērnu čalas un neparastas izrādes – ieskats Valmieras vasaras teātra festivālā

Ar devīzi "Dzīvā pilsēta" no 2.līdz 4. augustam norisinājās nu jau ceturtais Valmieras vasaras teātra festivāls, aicinot festivāla viesus uz neparastām vietām pilsētvidē, kas uz šo nedēļas nogali kļuva par īslaicīgām skatuvēm. Kā informē rīkotāji, festivāls šogad pulcēja ap 6500 apmeklētāju.

Kā iepriekš ziņots, festivāla programmā tika iekļautas deviņas izrādes, septiņas no tām pirmizrādes. Teju pusei izrāžu ieteicamā auditorija bija 5+, bet, kā liecina novērojumi, izrādes ar lielu interesi skatījās un tajās līdzdarbojās arī nedaudz jaunāka vecuma bērni.

Skatītāji novērtēja izrādes, kas tapa īpaši jauniešiem, neviļus norādot uz to, cik šī vecuma grupa ir izrādēm apdalīta. Veiksmīga pieredze, kuru augstu vērtē kā festivāla apmeklētāji, tā aktieri, izvērtās pateicoties starptautiskajai sadarbībai. Izrādi braucošā autobusā "Unwanted" iestudēja režisore no Austrālijas – Džesika Vilsone ( Jessica Wilson), aktualizējot, kā bērns redz to, kas ir nevēlams. Un kā to redz pieaugušais.

Par savu pieredzi Latvijā Džesika stāsta: "strādāt ar manu Latvijas komandu bija ļoti liela bauda. Un šis ir bijis nenovērtējams piedzīvojums, jo mana ierastā prakse ir tāda, ka es vedu pasaulē jau Austrālijā sagatavotas izrādes. Te man viss bija jārada no jauna, turklāt trīs nedēļās. Un es tiešām priecājos, ka viss darba process izdevās tā ļoti viegli, teju lidojot. ".

Savukārt kustību teātris "United dancers of Zuga" no Igaunijas kopā ar Valmieras teātra aktieriem iestudēja izrādi par noteikumiem "Tools to Rule", kas caur kustībām aicināja bērnus ieklausīties, bet lielākie ieguvēji, iespējams, bija vecāki, kuriem šī bija brīnišķīga iespēja paskatīties uz sevi no malas.

Par Valmierā pieredzēto apmierināti bija režisori, kuri šādu festivāla pieredzi piedzīvoja pirmo reizi – Liene Grava iestudēja kustību izrādi "pus Otrs" – dinamisku stāstu par diviem dvīņiem, kuri visas lietas darījuši kopā līdz dienai, kad vienam no viņiem rodas jautājums - kas es esmu, un Toms Treinis, kurš kopā ar savu radošo komandu radīja garāžas izmēra izrādi "Pagalms atdzīvojas" – stāstu par to, kā pagalmā dzīvojošo draugu satikšanās pārtapa neparastā piedzīvojumā, jo lietas pēkšņi sāka atdzīvoties.

Lielākais (gan teritorijas, gan izrādes dalībnieku skaita ziņā) bija Paulas Pļavnieces iestudētais zinātniskās īstenības piedzīvojums – "STACIJA Nezinkaskuriens". Izrāde aicināja ielūkoties īpašā slepeno aģentu misijā. Festivāla līdzdarbojas arī divi teātra trupas "Kvadrifrons" režisori. Reinis Boters izrādē "B_Ž_S" aicināja uz krāšņu tikšanos ar šausmīgiem elementiem, bet Klāvs Mellis izrādē "Mūžīgā izlaušanās" jauniešus aicināja aizdomāties par tādiem terminiem kā garlaicība un stulbums. Festivālā tika izrādīta arī jauno horeogrāfu īsformātu darbu sērija "Ārējais klimats/Iekšējais laiks" un LKA Dramatiskā teātra aktiera mākslas ceturtā kursa studentu iestudējums Roberta Askinsa melnajai komēdijai "Nelabā roka".

Lielu apmeklētāju atzinību guva festivāla paralēlā programma, kas tika piedāvāta papildus izrādēm. Sestdien norisinājās Latvijas Laikmetīgās mākslas centra mākslinieku meistardarbnīcas un mākslinieku stāsti, visas festivāla dienas tika noslēgtas ar Riga IFF brīvdabas kino vakariem, bet visu festivāla laiku darbojās arī īpaša Pop – up radio studija, kur Dainis Kreilis ar saviem sarunu biedriem aktualizēja nozarei un festivāla tematikai svarīgus tematus. Festivāla centrs šogad bija iekārtots Vecpuišu parkā, kur festivālam par godu RISEBA rīkotās vasaras skolas "FestivaL'and 2.0" dalībnieki bija radījuši daudzfunkcionālus pilsētvides objektus – atrakcijas bērniem.

Festivālu rīko Valmieras teātris sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību un Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālo atbalstu.