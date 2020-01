Foto: Brīvību režisoram – Rīgā sākušās Serebreņņikova iestudējuma 'Outside' viesizrādes

Ar stāvovācijām Rīgā notikusi pirmā no trim krievu režisora Kirila Serebreņņikova iestudējuma "Outside" viesizrādēm. Turpmākās gaidāmas 22. un 23. janvārī Latvijas Nacionālajā teātrī. Izrādē, kas notika 21. janvārī, klāt bija rus.delfi.lv žurnāliste Kristīna Hudenko.

Pēc "Outside" noskatīšanās Nacionālā teātra direktora palīgs Ojārs Rubenis atzina, ka viņam palicis "fiziski slikti" sēdēt skatītāju rindās. Viņš arī pārdzīvo par visu, kas noticis ar Kirilu Serebreņņikovu. Pusotru gadu ilgais mājas arests, kurā režisors atradās saistībā ar apsūdzībām par valsts naudas piesavināšanos, ir kļuvis par pamatu iestudējumam "Outside". Tas tapis pēc Avinjonas teātra festivāla pasūtījuma. Viesizrādes Rīgā aizsāk iestudējuma pasaules turneju. Izrādes izskaņā aktieri paklanīties iznāca krekliņos, kur krievu un angļu valodā rakstīs "brīvību režisoram", kā arī "Free Kiril" atgādinot, ka Serebreņņikovam arī pēc mājas aresta atcelšanas joprojām ir liegts izbraukt no valsts.

Lielā teātra baletdejotājs "audzē lielu pakaļu", lai atbilstu vadības vēlmēm un paliktu dzimtenē, aizbāžot ar vati visas plaisas, no kurām pūš. Izskatīgs jauns cilvēks čurā asiņainu urīnu uz sarkanām zvaigznēm. Drošības dienesta puiši pēc rīkojuma no augšas ir gatavi pārkrāsot savu niecīgo "mantību" zaļā krāsā, pārvarot kautrību un kutēšanu.

Tērpti atklātos BDSM tērpos puiši un meitenes švīkstina pletnes un izkārto rekvizītus. Tajos ziedos liek pilnīgi kaili puiši un meitenes, kuri vēlas kļūt par modeļiem. Arī restes, izcirsts mežs un galva, kas dzied, atdalījusies no ķermeņa.

Uz skatuves notiekošo iedvesmojuši priekšlaicīgi mūžībā aizgājušā ķīniešu fotomākslinieka Rena Hanga (viņš beidza dzīvi pašnāvībā, izlecot pa logu, divas dienas pirms ar viņu tikšanos bija norunājis Serebreņņikovs) un Roberta Meipltorpa (Miris 1989. gadā, 42 gadu vecumā no AIDS) darbi. Abi mākslinieki veidoja ļoti atklātus darbus.

Biļetes uz visām trim Rīgā notiekošajām izrādēm tika izpārdotas ļoti ātri. Tās notiek Nacionālajā teātrī, kur Serebreņņikovs iepriekš iestudējis trīs izrādes. Pirmo no trim izrādēm apmeklēja teju visa Latvijas kultūras elite, tāpat ieradušies daudzi skatītāji no Krievijas. Atsevišķi cilvēki izrādēs laikā zāli pameta, bet palikušie noslēgumā pauda sajūsmu ar stāvovācijām.

Uzrunā Gogoļa centra trupai Ojārs Rubenis pauda, ka viņam, sēžot zālē, bijis fiziski slikti, tomēr vienlaikus ir prieks, ka esam tikuši ārā no šādas elles, piebilstot, ka visi taču saprot, par ko ir runa. Viņš iestudējumu nosauca par "Kirila dvēseles kliedzienu".

"Septītās studijas" lieta sākās 2017. gada maijā. Toreiz Kirilu Serebreņņikovu un viņa komandu apsūdzēja valsts dotācijas izsaimniekošanā vismaz 68 miljonu Krievijas rubļu (tobrīd aptuveni 977,8 tūkstoši eiro) apjomā. Tā paša gada augustā Serebreņņikovs tika aizturēts un viņam tika piespriests mājas arests. Par režisora atbrīvošanu iesaistītās daudzi Krievijas kultūras darbinieki, kā arī ārzemju kino un teātra ļaudis, tai skaitā Eiropas kino akadēmija. Mājas arestā Serebreņņikovs pavadīja vairāk nekā pusotru gadu, viņam netika atļauts apmeklēt pat savas mātes bēres. Lai gan 2019. gada aprīlī režisors no mājas aresta tika atbrīvots, viņš nedrīkst izbraukt no valsts un "Serebreņņikova lieta" joprojām turpinās.